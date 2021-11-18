AstraZeneca’nın Covid-19 ilacı, virüsten yüzde 88 oranında koruyor

İngiliz-İsveç ilaç üreticisi yaptığı araştırmalar sonucunda geliştirdikleri Covid-19 ilaçlarının etkisini duyurdu. Yapılan araştırmaların birinde Covid-19 antikor ilacının aşıların etkili olmadığı kişilerde virüs kapma riskini altı aylık bir periyodda %83 azalttığını ortaya koydu.

Aayrıca şirketin yürüttüğü diğer bir çalışmada, AZD7442 adlı ilacın ilk semptomların görülmeye başlanmasından sonra üç gün içinde daha yüksek bir dozda alınması halinde, hafif ila orta derecedeki COVID semptomların ağırlaşmasını %88 oranında azalttığını açıkladı.

“İLACIN ASIL YARARI…”

Uzun dönemli denemelerden gelen bu sonuçlar, Pfizer’in yanı sıra AstraZeneca’nın hem corona virüsü aşısı hem de hapı üretebilen az sayıda üreticiden biri olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Şirket, ilacın sağladığı “asıl yararın” tedavi olarak kullanılmaktansa corona virüsüne karşı bir önlem olarak alınması olduğunu belirtmişti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mene Pangalos yaptığı açıklamada, “Bu yeni veriler, AZD7442 ilacının Covid-19’un önlenmesi ve tedavisinde önemli bir fark yaratma potansiyelini destekleyen ve artmaya devam eden kanıtlara katkıda bulundu” dedi.