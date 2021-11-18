  • BIST 1.711,480
  • Altın 635,54
  • Dolar 10,4587
  • Euro 11,9619
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

AstraZeneca’nın Covid-19 ilacı, virüsten yüzde 88 oranında koruyor

» »
İngiliz-İsveç ilaç üreticisi yaptığı araştırmalar sonucunda geliştirdikleri Covid-19 ilaçlarının etkisini duyurdu.
AstraZeneca’nın Covid-19 ilacı, virüsten yüzde 88 oranında koruyor

İngiliz-İsveç ilaç üreticisi yaptığı araştırmalar sonucunda geliştirdikleri Covid-19 ilaçlarının etkisini duyurdu. Yapılan araştırmaların birinde Covid-19 antikor ilacının aşıların etkili olmadığı kişilerde virüs kapma riskini altı aylık bir periyodda %83 azalttığını ortaya koydu.

Aayrıca şirketin yürüttüğü diğer bir çalışmada, AZD7442 adlı ilacın ilk semptomların görülmeye başlanmasından sonra üç gün içinde daha yüksek bir dozda alınması halinde, hafif ila orta derecedeki COVID semptomların ağırlaşmasını %88 oranında azalttığını açıkladı.

“İLACIN ASIL YARARI…”

Uzun dönemli denemelerden gelen bu sonuçlar, Pfizer’in yanı sıra AstraZeneca’nın hem corona virüsü aşısı hem de hapı üretebilen az sayıda üreticiden biri olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Şirket, ilacın sağladığı “asıl yararın” tedavi olarak kullanılmaktansa corona virüsüne karşı bir önlem olarak alınması olduğunu belirtmişti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mene Pangalos yaptığı açıklamada, “Bu yeni veriler, AZD7442 ilacının Covid-19’un önlenmesi ve tedavisinde önemli bir fark yaratma potansiyelini destekleyen ve artmaya devam eden kanıtlara katkıda bulundu” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Böbrek taşı belirtileri nelerdir?17 Kasım 2021 Çarşamba 21:07
  • Dr. Halil Hızal: Yönetenlerin bu salgına önlem almasını beklemeyin, herkes kendini korusun.17 Kasım 2021 Çarşamba 20:27
  • Sessiz kalp krizinin 10 işareti!17 Kasım 2021 Çarşamba 20:11
  • Çocuk Hastaya Grip Aşısı Yerine Covid-19 Aşısı Yapıldı17 Kasım 2021 Çarşamba 19:14
  • AÇIKLANDI! Etkli bir Covid-19 ilacı geliyor!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:08
  • Dünyayı Ayağa Kaldıracak Müjde! Uğur Şahin Kanserin Aşısını Buldu17 Kasım 2021 Çarşamba 18:09
  • Dr. Nesil Bayraktar aşılanma ve toplumsal duyarlılık artmazsa COVID-19 salgınının ivme kazanabileceğini kaydetti17 Kasım 2021 Çarşamba 15:53
  • Dr. Onbaşı: 6 entübe hastanın 4’ü aşısız17 Kasım 2021 Çarşamba 14:21
  • Covid-19'da vaka patlaması! En Küçük Hasta 2 Yaşında17 Kasım 2021 Çarşamba 14:07
  • Pfizer'dan corona virüs ilacı için onay başvurusu17 Kasım 2021 Çarşamba 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti