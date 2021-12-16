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AstraZeneca’nın Covid İlacı Omicron’a Karşı Etkili

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AstraZeneca, geliştirdiği Covid-19 antikor ilacının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
AstraZeneca’nın Covid İlacı Omicron’a Karşı Etkili

Reuters’ın yayınladığı habere göre, İngiliz-İsveç ilaç üreticisi AstraZeneca tarafından bugün yapılan açıklamada, COVID-19 antikor kokteyli Evusheld’in corona virüsünün Omicron varyantına karşı nötralize edici etki gösterdiğini açıkladı.

AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü ilacının Omicron’a karşı koruyucu olduğu belirtilen açıklamada, tedavinin daha geniş kullanım için umut verdiğini söyledi.

Şirket, çalışmanın ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin bağımsız araştırmacıları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

İngiliz-İsveç ilaç üreticisi yaptığı araştırmalar sonucunda geliştirdikleri Covid-19 ilaçlarının etkisini duyurmuş, yapılan araştırmalar Covid-19 antikor ilacının aşıların etkili olmadığı kişilerde virüs kapma riskini altı aylık bir periyodda %83 azalttığını ortaya çıkarmıştı.

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