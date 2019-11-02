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Astrid heyecanli yolculuğuna devam ediyor

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Girne sahilinde 2015 yılının Eylül ayında ağır yaralı olarak bulunan ve YDÜ Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı’nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa
Astrid heyecanli yolculuğuna devam ediyor

Girne sahilinde 2015 yılının Eylül ayında ağır yaralı olarak bulunan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı’nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa yolculuğuna devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Girne Güzelyalı sahilinde 27 Ekim 2019 tarihinde denize bırakılan Astrid’in bugüne kadar 230-km yol alarak Kıbrıs sularından çıktığı ve  uzmanlar tarafından Mısıra doğru yol aldığının düşünüldüğü belirtildi.

Dört yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonucunda sağlığına kavuşturularak doğal yaşamı olan denize tekrardan bırakıldıktan sonra üzerine takılan GPRS ile uydu üzerinden sinyalleri altı gündür takip edilen Astrid’in, Kuzey sahillerini terk ederek, Karpaz Burnu ile Suriye arasındaki yolu yarıladığı kaydedildi.

 Güneye Doğru İlerliyor…

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Uzman Zoolog Damla Kıral yaptığı açıklamada, Astrid'i 6 gündür takip ettiklerini dile getirerek, Kuzey sahilini takip ederek Karpaz burnuna aşıp Suriye yönüne ilerlediğini ardından da güneye doğru yöneldiğini tespit ettiklerini belirtti.

Gelecek Yaza Kadar Takip Edilmesi Planlanıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü danışmanı Deniz Kaplumbağaları Uzmanı Doç. Dr. Wayne Fuller de yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika sahillerinin deniz kaplumbağaları için bilinen bir kışlama ve beslenme alanı olduğunu, Astrid’in de doğaya geri döner dönmez Mısır’a doğru göç etmeye başladığını düşündüklerini kaydetti. Kışı tam olarak nerede geçireceği ile ilgili bilgileri merakla beklediklerini belirten Doç. Dr. Fuller, gelecek yaza kadar takibin devam edebilmesini ümit ettiklerini, şansları yaver giderse Astrid’in Kıbrıs’a geri dönüşünü ve hatta yuvalama sahilini de tespit etmeyi ümit ettiklerini söyledi.

 

 

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