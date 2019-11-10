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Astrid’in Akdeniz’deki Yolculuğu Sürüyor…

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Astrid’in Akdeniz’deki Yolculuğu Sürüyor…
Astrid’in Akdeniz’deki Yolculuğu Sürüyor…
 

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı’nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek Ekim ayında Girne-Güzelyalı sahilinde tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağanın Akdeniz’deki yolculuğuna devam ettiği bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üzerine yerleştirilen uydu vericisiyle takip edilen Astrid, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail olmak üzere dört ülkeyi dolaşarak 600 kilometrelik deniz yolculuğu yaptı.

Şu anda Suriye sularında olan ve Mısıra doğru yol aldığı düşünülen Astrid isimli kaplumbağanın kışlamak için nereyi seçeceği merakla bekleniyor.

Astrid Göç Yolculuğuna Sağlıklı Bir Şekilde Devam Ediyor…

Astrid’in yolculuğu ile ilgili bilgiler paylaşan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, kaplumbağanın denize bırakıldıktan sonra uydu vericisi ile izlenmeye başlandığını ve aldıkları verilere göre şu ana kadar 600 kilometrelik yol gittiğini belirtti.

Suriye açıklarında yolculuğuna devam eden Astrid’in yolculuğunun henüz bitmediğini kışlamak için nereyi seçeceğini merakla beklediklerini dile getiren Basat, “Dört yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonucunda sağlığına kavuşturularak doğal yaşamı olan denize tekrardan bırakılan Astrid kaplumbağa, 13 günlük yolcuğunda dört ülke sularını geçerek ilerliyor. Şu an da sorunsuz bir şekilde yaşamına devam eden Astrid’in Akdeniz sularında diğer Caretta Carettalarla karşılaşması mümkün. Kışı geçirmek için kendine nereyi seçeceğini merak ediyoruz. Bunun içinde kaplumbağanın uydu verilerini takip etmeye devam edeceğiz. Astrid’in bu zorlu yolculuğunda balıkçılık aktiviteleri karşısında hayatta kalmayı başararak tekrardan yumurtlamak için ülke sahillerimize geri dönmesini temenni ediyoruz” dedi.

Astrid, Nil Deltasının Kıyı Sularına Doğru Batı Yönünde İlerliyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü Danışmanı Deniz Kaplumbağaları Uzmanı Doç. Dr. Wayne Fuller de, Astrid’in şu anda bilinen göç yollarını izlediğini ve şu anda Mısır ve Nil Deltası’nın kıyı sularına doğru batı yönünde ilerlediğini söyledi.

Doç. Dr. Fuller, “Astrid yeniden doğal yaşamına bırakıldıktan sonra, Kıbrıs'ın kuzey kıyıları takiben doğuya doğru seyahatini tamamladıktan sonra güneye yönelerek Kuzey Afrika kıyı şeridinde yolculuğuna devam ediyor. Anlaşılan o ki Astrid, diğer deniz kaplumbağalarını takip ediyor. Yolcuğulu sırasında Astrid, Lübnan ve İsrail'in kıyı sularını ziyaret ettikten sonra, şu anda Mısır ve Nil Deltası'nın kıyı sularına doğru batı yönünde ilerliyor. Bu, Astrid'in iki haftada yaklaşık 600 km yolculuk yaptığı ve Kıbrıs, Lübnan, İsrail ve muhtemelen Mısır'ın sularını ziyaret edeceği anlamına geliyor. Kuzey Afrika kıyı şeridi, Akdeniz’in deniz kaplumbağaları için kış mevsiminde popüler bir yiyecek toplama merkezidir. Böylece önümüzdeki haftalarda Astrid'in kışlık bir yere yerleştiğini, enerji rezervelerini doldurduğunu görebileceğiz” dedi.

Astrid’in 27 Ekim’de yeniden doğal yaşamına bırakılmasının ardından, davranışlarını ve hareketlerini büyük bir ilgi ile izlediklerini belirten Doç. Dr. Fuller, dalış davranışının normal göründüğünü, bunun da güzel bir haber olduğunu ifade etti. Astrid’in üzerine takılan uydu vericisinin gelecek yıla kadar çalışmaya devam edeceğini umduklarını dile getiren Doç. Dr. Wayne Fuller, Astrid’in Kıbrıs, Türkiye veya Yunanistan plajlarına geri dönebileceğini belirtti.

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