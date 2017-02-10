Astrolojide dört elementi nasıl kullanıyoruz?

Yunan felsefesi 4 element doktrinine dayanır. Ahlak (Ateş), Estetik ve Ruh (Su), Akıl (Hava), Fiziksel her şey (Toprak). Durum astrolojide de farklı değil.

ELEMENTLER

ATEŞ (sıcak ve kuru) Kolerik Mizaç

HAVA (sıcak ve nemli) Umutlu Mizaç

TOPRAK (soğuk ve kuru) Ağırkanlı Mizaç

SU (soğuk ve nemli) Melankolik Mizaç

1- ATEŞ: KOÇ, ASLAN, YAY

Ateşli, heyecanlı, cazibeli, tutkulu, başarı odaklı, iyimser, korkusuz, risk alabilen, tehlikeli işlere girişebilen, aktif, girişken, buyurgan, kavgacı, otokontrol problemi, yıkıcı, yakıcı, cinsel tatmin arzusunda, despot, zamanında durmakta zorlanan. Keskin zeka, hızlı hareket. Kolay kızan – çabuk soğuyan. İnsiyatif alan, lider tavırlı. Ateş; Kolay heyecanlanan, ışın yayan, dünyaya renk getiren, ilham dolu olmak, kendiliğinden harekete geçmek, ben merkezli, gururlarını saklamakta zorlanan, kendilerine inançları güçlü, kendi benliklerini ortaya koyma özgürlüğü, iradeyi yönetebilen, kötü niyetle hata yapmazlar, başka insanlara karı duyarsız, disipline olmakta zorlanan, sabırsız, pervazsızdır.

Öğle ve öğleden sonra, yön olarak güney – güney batı, medikal astrolojide sarı safra. Ateş baskınlığı var ise gür saçlar olması beklenir. Cildi çabuk kızarabilir. Uyku sorunu oluşması beklenir. Sakinliği öğrenmesi tavsiye edilir. Kesici, yanıcı, delici, ateşli aletler. Yaralanmalara, sakarlıklar, kazalar, kırıklar, çıkıklar, kemikler, dalak. Ateş Elementi Oranı; zayıf sindirim, canlılık, şevk, cesaret yoksunluğu, iyimserlikten uzak, kendine güven zayıf, motive olamayan… Fazla Ateş; Sorunu fark etmeme, risk alarak hayatını tehlikeye sokma, aşırı hareket, sürekli bir şeyler yapma dürtüsü, ilişkilerde sorunlar, duyarsız, kaba, kontrol dışı güç, taşkınlık, ilkel özelliklerin ön plana çıkması…

Hindistan'ın kutsal kitaplarında Ayurvedik tıbbın felsefesi yine elementlerden bahseder, Çin felsefesi ve Akupunktur yine elementlerin gücü üzerine kurulmuştur.

2- HAVA: İKİZLER, TERAZİ, KOVA

Kararsız, tutarsız, çabuk dağılan, fazla düşünen, özgürlükçü, isyankar, asi, iletişimci, bilgi insanı, konsantrasyon problemi, yüzeysellik,dedikodu, ses (havada yayılması) nefes, ispata dayalı, düşünmek, mantıklı, sıradışılık (hayvan şekilleri olmayan ikonalar) ukalalık, bilimsellik, toplumsal konular. Akıl kanalıyla çalışan, yeryüzünde meydana gelen şeylerin düzenini biçimlendiren enerji. Gerçekleşmemiş düşüncelerdir. Bu düşüncelere odaklanır ve gerçekleşmelerini sağlar.

Günlük yaşamın anlık olaylarından soyutlanma, nesnel-mantıklı olma. Her türlü insanla çalışabilme, uyum sağlama, sosyallik. Çok fazla soyut düşünceler kafayı kırmaya sebep olabilir. Entelektüel beceri, düşünceler, fikirler önemlidir. Düşüncelerinin önem verilmemesi sinirlendirir ve yıpratır. Sabah ve öğle öncesi,güney – güneydoğu, kan – dolaşım sistemi. Eklem sorunları, nefes sorunları,sinirsel rahatsızlıklar. duyguları göstermede ölçülü, neşeli, gelecek odaklı, sosyal, hareketli. Tansiyon problemleri. Düşünce Özgürlüğü,medya.

Hava Elementi; eksikliğinin genelde farkına varmazlar, objektif olamama, iş birliği yapamama, doyumsuz ilişkiler, yeni fikir ve insanlara adapte olmakta zorlanma,sürekli düşünen ve çok konuşan insanlara güven problemi. Tarafsız olamama, kendini analiz edememe, kendini doğru ifade edememe, mantıksız davranışlar. Hava elementi fazlalığı, aşırı aktif akıl, kendi kafasının içinde yaşayan, etki bırakamayan, derinleşemeyen, hassas sinir sistemi, ukala, şeytani akıl.

3- SU: YENGEÇ, AKREP, BALIK

Huzur, duygusal güvence, hissetme, sezgi, maneviyat,bilinçaltı, duygular, hayal – hayal kırıklıkları, hayalperestlik, sanatsal konular, medyumluk, ilham, yaratıcılık, sıvılar, alkol, bereket, verimlilik, hissedebilen. Duygularla temas, tutku, saplantı, sevmek, kabullenmek, korkular,bilinç dışı zihin, empatik tepkiler, duyarlı ve çok derin olmak. Kendi duygularının farkında olmakta zorlanan, saplantılı arzular ve mantık dışı korkulara sürüklenip hassaslaşıp sert tepkiler verebilir. Korunma ve güven duygusuna ihtiyaç vardır. Gelgitli ruh hali. En bilge olan sudur. Uysaldır, ateşi söndürür, buhar olup kaçabilir, toprağı bereketlendirir, kızarsa sel baskınlarına neden olur, engelle karşılaşırsa çevresinden dolanır.

Yunan felsefesi 4 element doktrinine dayanır. Ahlak (Ateş) Estetik ve Ruh (su) akıl (Hava) Fiziksel her şey (Toprak)

Gece yarısı, kuzey – kuzey doğu, balgam, zor öğrenme, ürkek, korkak ,ödem, toplardamarlar, dayanıklığı az, empatik, çekingen, ağırkanlı, tembel. Sinüzit, zatürre, ruhsal rahatsızlıklar.

Su Elementi; empati, şefkat, sevgi yoksunluğu, duyguları tanımama, tanımlayamama, soğuk, mesafeli,sezgisel bilgiye güvensizlik, duygusal açıdan kendine güvenmemek, kendi duygularını görmezden gelme, acıdan kaçma, zehirlenme problemi, temizlenememe, beslenmeye dikkat etmeliler. Fazlalığı, büyük bir okyanusta kaybolan bir damla gibi, rüzgar nereden eserse oraya, aşırı duyarlı, hassas, gereksiz bir merhamet, fazla psişe, kontrol dışı duygular ve tepkiler, yaşamdan kaçma, spiritüel ökült konulara yatkın, sis perdesinde yaşama…

4- TOPRAK: BOĞA, BAŞAK, OĞLAK

Güven, maddi güvence, sağlamcı, şartları koruyan, pratik, garantici, siniri yıkıcı, düzen, inat, kural, uzun ömürlülük, analiz, görebildiği, duyabildiği, tutabildiği, tadını alabildiği ve koklayabildiği nesnelere güvenecektir. Sınırları koyucudur. Fiziksel duygular, fiziksel arzu ve istekler, sabır, disiplin, şekil ve form verme, dayanıklılık, kararlılık, kazanma, sahip olma, aidiyet, temkinli olma, güvenirlilik, toplamak, biriktirmek, kendini ve kendine ait olanı korumak, dar görüş, kısıtlı hayal gücü, düzen, alışkanlık, bağımlılık, somut sonuçlar, kanıt. Toprak elementi; Kendini topraklama, doğa ile iç içe, toprak işleri ile ilgilenme, doğayla-toprakla iç içe olma. Hava elementi, sert ve kuru hava olan yerler, bulmaca çözme, zihin oyunları… Su elementi, Su veya deniz kenarı yerler, su ile ilgili her türlü tema, iş, konu. Ateş elementi; açık hava, gün ışığı, spor, fiziksel aktivite…

Toprak elementi; Kendini topraklama, doğa ile iç içe, toprak işleri ile ilgilenme, doğayla-toprakla iç içe olma.

Toparlarsak eğer; Dört elementi anlamak için öncelikle burçların hangi elementleri sembolize ettiğini bilmeniz gerekliydi, onu anlattık…

Bunların dışında burçları elementklerine göre ayırdıktan sonra niteliklerine göre kategorilere ayırırız.. Öncü, Sabit ve Değişken diye..

Koç: Hem ateş elementidir hem öncü burçtur.

Boğa: Toprak elementi ve sabit burçtur.

İkizler; Hava elementi ve değişkendir.

Yengeç: Su elementi ve öncüdür.

Aslan: Ateş elementi ve sabittir.

Başak: Toprak elementi ve değişkendir.

Terazi: Hava öncüdür.

Akrep: Su elementi ve sabit.

Yay: Ateş elementi ve değişken.

Oğlak: Toprak ve öncü.

Kova: Hava elementi ve sabit.

Balık: Su grubu ve değişken.