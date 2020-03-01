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Astronomi öğrencisi 17 gezegen keşfetti: Birinde yaşam potansiyeli var

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Bu gezegenler arasında Kepler’in bugüne dek keşfettiği en küçük gezegenlerden biri de yer alıyor
Astronomi öğrencisi 17 gezegen keşfetti: Birinde yaşam potansiyeli var

British Columbia Üniversitesi astronomi öğrencisi Michelle Kunimoto, NASA'nın Kepler görevinde toplanan verileri tarayarak 17 yeni gezegen keşfetti. Bunların arasında yaşam potansiyeli barındıran, Dünya boyutlarında bir gezegen de yer alıyor.

Dört yıllık görevi boyunca Kepler uydusu, yıldızlarının “yaşanabilir bölgelerinde” yer alan ve yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği kayalık gezegenleri araştırdı.

The Astronomical Journal adlı bilimsel yayında yer alan yeni bulgular da bu tür nadir bulunan bir gezegeni içeriyor. Kunimoto’nun keşfettiği, KIC-7340288 b diye adlandırılan gezegenin boyutu Dünya’nın 1,5 katı. Yıldız sisteminin “yaşanabilir bölgesinde” yer alan gezegenin bu boyutu, bir gaz devi yerine kayalık olarak düşünülebilmesine olanak tanıyor.

Astronomi ve fizik bölümünde doktora öğrencisi Kunimoto, “Bu gezegen yaklaşık bin ışık yılı uzakta, yani oraya yakın zamanda varamayacağız” dedi ve ekledi:

Yine de bu gerçekten heyecan verici bir bulgu. Çünkü Kepler verileri kapsamında bugüne kadar yaşanabilir bölgede bulunan 15 küçük gezegen doğrulandı.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre gezegenin yıldızı etrafında dönüşü 142,5 gün sürüyor.

British Columbia Üniversitesi astronomi öğrencisi Michelle Kunimoto, NASA'nın Kepler görevinde toplanan verileri tarayarak 17 yeni gezegen keşfetti. Bunların arasında yaşam potansiyeli barındıran, Dünya boyutlarında bir gezegen de yer alıyor.

Dört yıllık görevi boyunca Kepler uydusu, yıldızlarının “yaşanabilir bölgelerinde” yer alan ve yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği kayalık gezegenleri araştırdı.

The Astronomical Journal adlı bilimsel yayında yer alan yeni bulgular da bu tür nadir bulunan bir gezegeni içeriyor. Kunimoto’nun keşfettiği, KIC-7340288 b diye adlandırılan gezegenin boyutu Dünya’nın 1,5 katı. Yıldız sisteminin “yaşanabilir bölgesinde” yer alan gezegenin bu boyutu, bir gaz devi yerine kayalık olarak düşünülebilmesine olanak tanıyor.

Astronomi ve fizik bölümünde doktora öğrencisi Kunimoto, “Bu gezegen yaklaşık bin ışık yılı uzakta, yani oraya yakın zamanda varamayacağız” dedi ve ekledi:

Yine de bu gerçekten heyecan verici bir bulgu. Çünkü Kepler verileri kapsamında bugüne kadar yaşanabilir bölgede bulunan 15 küçük gezegen doğrulandı.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre gezegenin yıldızı etrafında dönüşü 142,5 gün sürüyor.

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