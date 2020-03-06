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Astronotlar uzayda yetişen marulu tattı: Lezzetli

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NASA'dan bilim insanı, “Gelecekte mürettebatın beslenmesi için bu bitkilerin çok önemli olacağını düşünüyorum” diyor
Astronotlar uzayda yetişen marulu tattı: Lezzetli

Nasa astronotları uzayda yetişen ilk marulların Dünya'da yetişenler kadar güvenli hatta bazı durumlarda daha da besleyici olduğunu açıkladı.

Uzayda yetiştirilen marullar, nitelik açısından Dünyada yetiştirilen kontrol örneklerine benzerken, bazı bitkiler potasyum, sodyum ve çinko dahil olmak üzere bir dizi unsur açısından daha zengindi.

Deneyde mahsuller 33-56 gün boyunca kırmızı LED aydınlatma altında ayrı ayrı killi toprakta yetiştirildi.

Marul yetiştirme projesine öncülük eden Gio Massa, “Bence bitkiler gelecekte, eğer Dünya'dan da bağımsız olmak istiyorsak, mürettebatın beslenmesi için çok önemli olacak. Paketlenmiş yiyecekleri uzun süre saklarsanız kalitesi, lezzeti ve besleyeciliği düşer, vitaminler bozulur. Şu anda yeterince besleyici olacaklarını garanti edemeyiz" dedi.

Massa "Bitki yetiştirmenin ve bitkilere bakmanın psikolojik faydaları da olabilir" diye de ekledi. 

Bilim insanları, her iki marulu da benzer ortamlarda test ettiler ve uzayda yetiştirilen marulun besleyiciliğinin boyutunu görünce “şaşırdılar”.

Marul daha yüksek bakteri seviyesine sahip olmasına rağmen, ekinlerin E.coli veya salmonella gibi tehlikeli bakterileri taşımadığı görüldü.

Bulgular ışığında araştırmacılar süs lahanası ve lahananın da benzer sonuçlar üretip üretmeyeceğini görmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na bu bitkilerin tohumlarını gönderdi. 

Şu anda, astronotlar yiyeceklerini Dünya'dan düzenli gönderilen roket sevkiyatlarıyla alıyor ama daha uzun görevlere gittiklerinde yiyeceklerdeki besinler bozuluyor.

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