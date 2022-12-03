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Astronotlardan yeni uzay yürüyüşü: 2'nci güneş paneli takılıyor

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Uluslararası Uzay İstasyonundaki NASA astronotları, 5 günde ikinci kez uzay yürüyüşüne çıktı. Astronotların 7 saatlik görev kapsamında ikinci güneş panelinin montajını tamamlaması bekleniyor.
Astronotlardan yeni uzay yürüyüşü: 2'nci güneş paneli takılıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar yeniden istasyonun dışına çıktı. Bu seferki görev, Dragon adlı kargo kapsülüyle uzaya gönderilen güneş panellerinden ikincisinin montajı.

29 Kasım'da bu panellerden ilkinin montajı yapılmıştı. İkinci panel de istasyonun dışına monte edilmeye başlandı.

 

 

 

7 saatlik çalışmayla montajın tamamlanması, bu sayede de istasyonun güç sisteminin daha da geliştirilmesi sağlanacak.

Çalışmaların ardından, uzayda sebze yetiştirme deneyleri kapsamında domates tohumları ekilecek.

Kemik ve cilt yaralanmalarının yerçekimsiz ortamda iyileşme süreçleri de incelenecek.

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