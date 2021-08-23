‘Aşure Lokması’ Etkinliğinde Ersin Tatar Konuşma Yaptı

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde ‘Aşure Lokması’ etkinliği düzenledi.

Etkinliğe siyasiler de katıldı. Yapılan konuşmalarda alevi inancından bahsedilerek, insanları inançlarına göre ayırmamak, ayrımcılık yapılmaması gerektiği üzerinde duruldu.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir etkinlikteki konuşmasında alevi toplumun tarihte çektiği zulme rağmen barışa, kardeşliğe, dostluğa, hoşgörüye olan inancını yitirmediğini söyledi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

Tatar, konuşmasında yıllardır Alevilerin tüm etkinliklerine katıldığını, Cem evinin yapımında da yer aldığını ifade ederek “sizlerin taleplerinize gerekli saygıyı göstermekteyiz. Önümüzdeki süreçte varolan birtakım eksiklikleri de gidereceğiz” dedi.

“KKTC’nin geleceğine baktığımızda öngördüğümüz özgüveni, öngördüğümüz güvenliği, güçlü yapısıyla geleceğe umutla bakabilmemizin anlayışı içerisinde buna uğraş verenleri kutlamak istiyorum” diyen Tatar, ülkemizde inanç özgürlüğü var ne mutlu bize ki birlik beraberlik içerisinde sizlerle KKTC’de yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkının birçok haksızlığa uğradığına ve büyük bir mücadele verdiğine vurgu yaptı.

Alevilerin geçmişte yaşadıklarını yad eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin de varlığını sürdürmek için büyük mücadeleler verdiğini aktardı.

Tatar, “Hepimizin geçmişinde kültüründe var olma mücadeleleriyle benzer özelliklerimiz var. KKTC’nin daha güçlü yarınlara hazırlanması için birlik ve beraberlik içerisinde birbbirimize saygı duymamız önemli. Bu topraklarda birlikte geleceği kucaklayabilmek hepimizin arzusudur” dedi.

Cumhurbaşkanın konuşmasının ardından Pir Ercan Kazım Özer, Kerbela vakası ve muharrem orucuyla ilgili bilgiler verdi. Ardından semah gösterisi yer aldı.