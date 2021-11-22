Asvaroğlu'ndan 22 Kasım Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Açıklamada, "Ne üzücüdür ki geçen yıl bahsettiğim sorunlar hala mevcut ve artarak devam etmekte, yani azalmayı bir yana bırakın, üzerine yenileri de eklenmiş" denildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu'nun açıklaması:

Kıymetli basın mensupları,

Değerli Birlik ve Oda Başkanımız toplantımıza gösterdiğiniz

ilgi ve katılımınız için sizlere teşekkür ediyoruz.

Hoş geldiniz.



Bugünkü konuşmamı hazırlarken geçen yılki basın bildirimize göz gezdirme ihtiyacı hissettim, konuşmamı önümüzdeki yıl mevcut sorunlardan birkaç azını sayma temennisi ile kapatmışım. Ne üzücüdür ki geçen yıl bahsettiğim sorunlar hala mevcut ve artarak devam etmekte, yani azalmayı bir yana bırakın, üzerine yenileri de eklenmiş. Doğru üretilmiş uzun soluklu sağlık politikaları ve sağlam yasal ilkeler üzerine inşa edilmiş meslek kuralları ve bunların aksamayan denetiminin olmadığını söylemiştik. Hala yok, değişen hükümetler, değişen bakanlar ve yaklaşan seçimler var. Sağlık politikaları ve istikrar maalesef yok. Engelli vatandaşlarımızın ağız sağlığı ile ilgili hizmetlere ulaşmalarındaki imkansızlıklardan bahsetmiş, bu konuda destek vermek için çağrıda bulunmuştuk. Bu konuda da bir gelişme yok. Artan diş hekimliği fakültelerinin yaratacağı sorunlardan detaylı olarak bahsetmiştik, değindiğimiz her problemin gerçeğe dönüştüğünü üzülerek görmeye başladık. Plansız olarak artan diş hekimi sayısının en net belirteci, odamıza kaydolan yeni diş hekimi sayısındaki dramatik artıştır. Hekim sayısındaki artış bir yana, hangi fakülte geçtiğimiz 2 yıl içerisinde sağlıklı klinik pratik eğitim verebilmiştir? Bu noktada hasta görmeden mezun olmak durumunda kalan meslektaşlarımızın sayısı da maalesef az değildir. Bunun doğuracağı sonuçları sanırım anlatmaya gerek yoktur.



Diş hekimliği Fakültelerine girişte merkezi sınavın getirilmesi, eğitimin denetlenmesi ve standardize edilmesi, hekim sayısı ile ilgili uzun vadeli planların oluşturulması gerekmektedir demiştik, bugün merkezi bir sınav, üniversitelerin eğitim seviyeleri arasında bir standart mevcut değilken bir de doktora seviyesinde eğitimi adeta pazarda sebze satar gibi pazarlayan üniversite politikaları türemiştir. Temel seviyede eğitim yeterli şekilde verilemezken doktora seviyesinde

eğitim merak ediyoruz nasıl bir standartta verilecektir.



Dişhekimliği kontenjanlarının sınırlanması gerekliliğinden bahsetmiştik. KKTC vatandaşı Dişhekimliği öğrencisi sayısının bilinmediğinden, taleplerimize rağmen bize bildirilmediğinden bahsetmiştik, bu sayı da hala meçhul. Tek bildiğimiz geometrik olarak artmakta olduğu…bu ülkede diş hekimliği eğitimi pazarlanıyor... kimse bunun doğuracağı sonuçları göremiyor veya görmek istemiyor. Oysa görmek zor değil çünkü biz bu ülkede pek çok fakülteyle bu durumu tecrübe ettik, tek fark bu sefer söz konusu olan sağlık... Yurtdışına gidip ucuz diye tedavi yaptıran veya kayıtsız kaçak hekimlere tedavi yaptırmayın sorun yaşarsanız doktorunuza ulaşamazsınız diye hastalarımıza çağrıda bulunmuştuk. Pandemi nedeniyle ulaşım konusu zorlaşınca mağdur vatandaşlarımızın sayısı binleri buldu... bunu da gördük. Sanırım sağlığın kıymetini geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde daha iyi anladık, Bulaş riski açısından en yüksek risk grubunda olan diş hekimi meslektaşlarım bugüne kadar geldiğimiz noktada başarılı bir savaş vermişlerdir. Burdan hepsini dikkatli ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Pandemi henüz sona ermemiştir, yaklaşan kış mevsimi ve artmakta olan vaka sayısı bizleri tedirgin etse de, bizler mesleğimizi en iyi standartlarda yerine getirmek için çalışmaya dikkat ve titizlikle devam edeceğiz. Pandemi yanında tüm meslektaşlarımızı tedirgin eden bir diğer konu ise pandemiyi de fırsat bilerek kişisel koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere, orantısız arttırılan malzeme fiyatları ve bir de üzerine eklenen dövizdeki artıştır. Bu artışların etkisini hastalara yansıdığında sağlık hizmetlerine ulaşmak daha da güç hale gelecektir. Oda olarak uzun süredir düzenlemeye çalıştığımız tedavi tarifemizin bir

çıkmaz haline gelmesinin nedenlerinden biri de bu durumdur.



Gördüğünüz üzere bir çok sorun var üzerine de yenileri ekleniyor, mevcut yasalar ve sistem değiştirilmesi zor ve kaotik bir düzen ortaya çıkarıyor. Sistem sağlıksız, dişliler sıkışık, düzen yok. Oda olarak bizim ise yetkilerimiz sınırlı, sorunları sıralayabiliyoruz çözüm için öneriler sunmaya çalışıyoruz ama geçtiğimiz bir yıllık süreçte gördük ki kronik sorunları çözmek kolay değil. Peki biz neler yaptık meslektaşlarımızın kendilerini güncel tutabilmeleri ve gelişen teknolojilere entegre edebilmeleri için gerekli meslek içi eğitimi sağlamak ve gelişimlerini desteklemek için çeşitli eğitimler, webinarlar düzenledik. Bu yıl da yapmaya devam edeceğiz,

çünkü inanıyoruz ki bizim mevcut düzende sağlayabileceğimiz en büyük fayda bu yolla olacaktır.



Ağız diş sağlığı haftasını da bu düşünceyle planladık. Hem çocuklara hem yetişkinlere ağız sağlığı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapalım, hem de meslektaşlarımızın kendilerini güncel tutabilmeleri için eğitim programları düzenleyelim dedik.





Bugün Diş hekimliği haftası kapsamındaki etkinliklerimizi bu basın toplantısı ile

başlatmış olduk. Bu hafta boyunca katılacağımız radyo ve televizyon programlarıyla, basında yer alacak kamu spotlarıyla ve okullarda öğrencilerimize izletilecek eğitim videolarıyla halkımızı ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilinçlendirme çalışmalarımızı yürütüyoruz.



Sağlık bakanlığını ziyaret ederek toplum ağız diş sağlığı ve meslek sorunlarımız ile ilgili görüş bildireceğiz. Pandemi nedeni ile her yıl gerçekleştirdiğimiz Lefkoşa Çocuk yuvası ziyaretini gerçekleştirmeyip sadece çocukların eksikleri ile ilgili katkı konusundaki desteğimizi sağlıyoruz.



Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına verdikleri önemi artırmak amacıyla “Colgate” Sponsorluğunda ortaokullara yönelik “Colgate Afiş Yarışması” düzenlenecektir.



Az önce de bahsettiğim gibi bizim için en önemli etkinlik eğitimdir. Pandemi nedeniyle konferans salonlarında toplanamasak da meslektaşlarımız için online olarak çok değerli isimlerle yoğun bir eğitim programını hazırladık. Bilimsel programımızın açılışını bu akşam Uzm. Dr. Cem Yıldız’ın webinarı ile açıyoruz, takip eden günlerde, Uzm. Dr. Dt. Mehmet Dikmen, Doç. Dr.Onur şahin ve Prof. Dr. Ali Murat Kökat’ın birbirinden değerli sunum ve webinarları ile devam ediyoruz.



Geçen yılki konuşmamdaki temennimin de gerçekleşmemesinden yola çıkarak bu yıl geleceğe yönelik bir beklenti oluşturmaktan kaçınıyorum çünkü üzülerek söylüyorum ki mesleğin geleceğini kestirmek zor değil ve gelecek pek parlak değil, yine de daha iyi günler ve daha sağlıklı toplum için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü vererek, sizlere toplantımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, Tüm meslektaşlarımın diş hekimleri gününü, halkımızın ağız diş sağlığı haftasını yürekten kutlarım.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu

(Başkan)