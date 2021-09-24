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Asya Bebeğin Tedavisini Güney Kıbrıs Üstlenme Girişimi

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Asya Bebeğin Tedavisini Güney Kıbrıs Üstlenme Girişimi
Asya Bebeğin Tedavisini Güney Kıbrıs Üstlenme Girişimi

Güney Kıbrıs’ın, SMA tip-1 hastası olan ve KKTC’de, ilaç masraflarının karşılanabilmesi için birçok kampanya başlatılan 10 aylık Asya bebeğin tedavisini üstlenme girişiminde bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden İnsani ve Siyasi Önemi Olan Eylem” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Asya bebeğin şu an Türkiye’deki bir hastanede bulunduğunu ve 2 milyon Euro civarındaki tedavi için Makarios Hastanesi’ne getirilmesine yönelik çaba gösterildiğini yazdı.

Gazete, Asya bebeğin babasının Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil aracılığıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e mektup yazarak tedaviyi üstlenmelerini talep ettiğini ve Anastasiadis’in de, bu talebe “olumlu karşılık verilmesi” talimatını verdiğini kaydetti.

Asya bebeğin Türkiye’den Güney Kıbrıs’a getirilmesi ve Makarios Hastanesi’nde tedavisine başlanması için halihazırda çaba gösterildiğini belirten gazete, oldukça pahalı olan bu ilacın Yunanistan’dan satın alınması için hazırlıkların başladığını yazdı.

Gazete, Asya bebeğin taşınmasının büyük ölçüde zor olduğunu ve güvenli bir şekilde önce KKTC’ye, oradan da Makarios Hastanesi’ne getirilebilmesi için en uygun yöntemin bulunmasına yönelik çalışma yapıldığını kaydetti.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Asya’nın Tedavisi İçin Yeşil Işık”, Haravgi gazetesinde de “ ‘Avrupa’(Gazetesi), Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Küçük Asya’nın Tedavisi İçin Olumlu Yanıt Verildiğini Yazdı” başlıklarıyla yansıtıldı.

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