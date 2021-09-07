  • BIST 1.474,720
  • Altın 483,85
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Asya Bebek için Mağusa Kale Pasajı’nda canlı müzik gecesi düzenleniyor

» »
SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisinde kullanılan ilaca ulaşılabilmesi için oluşturulan kampanya yararına yarın akşam saat 20.00’da Mağusa Kale Pasajı’nda canlı müzik gecesi düzenleniyor.
Asya Bebek için Mağusa Kale Pasajı’nda canlı müzik gecesi düzenleniyor

SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisinde kullanılan ilaca ulaşılabilmesi için oluşturulan kampanya yararına yarın akşam saat 20.00’da Mağusa Kale Pasajı’nda canlı müzik gecesi düzenleniyor.

Mağusa Kale Pasajı ve 42 Cafe&Bar organizatörlüğünde düzenlenecek gecede, Grup Mavra, Cemre Arca ve Cihan Tunceli sahne alacak, stantlar kurulacak.

Etkinlikten ve kurulacak stantlardan elde edilecek tüm gelir, Asya bebeğin Zolgensma ilacına ulaşabilmesi için oluşturulan kampanyaya bağışlanacak.

Organizatörler, “hem eğlenelim hem de Asya’ya nefes olalım” diyerek tüm herkesi etkinliğe katılarak Asya bebek yararına yürütülen kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?07 Eylül 2021 Salı 08:40
  • 2021/2022 Eğitim – Öğretim Yılının hayırlara vesile olmasını temenni ettiler06 Eylül 2021 Pazartesi 20:56
  • Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi adı altında merkezi bir birim oluşturuldu06 Eylül 2021 Pazartesi 20:40
  • KTTB: “Salgın güvenilir ve şeffaf şekilde yönetilmelidir”06 Eylül 2021 Pazartesi 17:55
  • Dört Sendikadan Gazeteci Çağlar Yüksel’in Evinde Uğradığı Saldırıya İlişkin Açıklama Yapıldı06 Eylül 2021 Pazartesi 17:00
  • Bağımsızlık Yolu, Asya Bebeğin Tedavisi İçin Yetkilileri Göreve Çağırdı06 Eylül 2021 Pazartesi 16:59
  • İsfendiyar Açıksöz yaşamını yitirdi06 Eylül 2021 Pazartesi 16:39
  • KTÖS, “NOVAVAX Getirilip, Hükümet ve Belli Çevrelere Yapıldı” İddialarını Sordu06 Eylül 2021 Pazartesi 16:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da Kıbrıs Barış Harekatı Gazileriyle Bir Araya Geldi06 Eylül 2021 Pazartesi 16:00
  • İşte alınan kararlar06 Eylül 2021 Pazartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti