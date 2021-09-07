Asya Bebek için Mağusa Kale Pasajı’nda canlı müzik gecesi düzenleniyor

SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisinde kullanılan ilaca ulaşılabilmesi için oluşturulan kampanya yararına yarın akşam saat 20.00’da Mağusa Kale Pasajı’nda canlı müzik gecesi düzenleniyor.

Mağusa Kale Pasajı ve 42 Cafe&Bar organizatörlüğünde düzenlenecek gecede, Grup Mavra, Cemre Arca ve Cihan Tunceli sahne alacak, stantlar kurulacak.

Etkinlikten ve kurulacak stantlardan elde edilecek tüm gelir, Asya bebeğin Zolgensma ilacına ulaşabilmesi için oluşturulan kampanyaya bağışlanacak.

Organizatörler, “hem eğlenelim hem de Asya’ya nefes olalım” diyerek tüm herkesi etkinliğe katılarak Asya bebek yararına yürütülen kampanyaya destek olmaya çağırdı.