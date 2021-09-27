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Asya Bebek Kıbrıs’a geliyor!

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SMA 1 hastası olan ve bir süredir Türkiye’de hastanede bulunan Asya Polatlı, Yunanistan’a ait ambulans uçakla Larnaka’ya gelmek için yola çıktı.
Asya Bebek Kıbrıs’a geliyor!

SMA 1 hastası olan ve bir süredir Türkiye’de hastanede bulunan Asya Polatlı, Yunanistan’a ait ambulans uçakla Larnaka’ya gelmek için yola çıktı.

Asya Yunanistan’dan Ankara’ya gelen ambulans uçakla birlikte Kıbrıs’a gelmek için havalimanına gitti. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Asya bebeğin tedavisini karşılayacağını açıklaması ve gerekli hazırlıkları yapmasının ardından, Asya bebek, bugün sabah saatlerinde Larnaka’ya hareket etti.

Larnaka’dan direkt olarak Makarios Hastanesi’ne kaldırılacak olan Asya bebeğin ihtiyacı olan Zolgensma tedavisine de orada başlanacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, söz konusu tetkik ve tahlillerin sonuçlarının uygun çıkması durumunda, gen tedavisi için gerekli ilaç için ilgili şirketle iletişime geçilmiş olduğunu ve ilacın Kıbrıs’a getirileceğini”  ifade etmişti.

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