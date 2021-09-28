  • BIST 1.384,450
  • Altın 496,01
  • Dolar 8,8680
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Asya Bebek Tedavi İçin Güney Kıbrıs’ta

» »
Asya Bebek Tedavi İçin Güney Kıbrıs’ta
Asya Bebek Tedavi İçin Güney Kıbrıs’ta

SMA-Tip 1 hastası 10 aylık Asya Polatlı’nın, tedavi için bulunduğu Türkiye’den, dün ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs’a gitmesine dair haberler bugünkü Rum gazetelerinde yer buldu.

Alithia gazetesi “Küçük Asya Türkiye’den Geldi ve Makarios Hastanesi’nde Tedavi Başladı” başlığıyla yer verdiği haberinde, dün öğle saatlerinde Larnaka Havalimanı’na gelen Asya bebeğin kendisini bekleyen ambulans tarafından alındığını ve Makarios Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Asya’yı Makarios hastanesinde aile mensupları ile aileye destek olmak için orada bekleyen gönüllülerin karşıladığını yazan gazete, Asya’nın bunun akabinde, tedavisinin başlayabilmesi için gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Haberde, Asya’nın tedavisi için gereken yaklaşık 2 buçuk milyon Euro’luk özel gen tedavisi ilacının siparişinin hali hazırda verildiği ve üretici firmanın ilacı Rum Sağlık Bakanlığı’na teslim etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Asya bebeğin, Rum tarafında yaşamını sürdüren küçük Andonis’in ardından, adada bu hastalıkla mücadele eden ikinci çocuk olduğunu yazan gazete, Asya bebeğin babasının Rum medyasına yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Asya bebeğin babasının, kendilerine yardım etmeye çalışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e nasıl teşekkür edeceğini bilmediğini söylediğini yazan gazete, Asya bebeğin babasının, oldukça çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söylediğini ekledi.

Haber, Fileleftheros’ta “Küçük Asya Dünden Bu Yana Makarios Hastanesinde- Tedavi Görmek İçin Tetkiklerin Sonuçları Bekleniyor”, Politis’te “Tedavi İçin Atina Üzerinden, Ankara’dan Makarios Hastanesine – İlk Önce Tetkikler Sonra da Küçük Asya İçin ABD’den Kıbrıs’a İlaç Gelecek”, Haravgi’de ise “Küçük Asya İçin Tünelin Ucunda Işık Var- Babası Kıbrıslı Rum Yetkililere Teşekkür Etti” başlıklarıyla yer buldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fotiu’dan Kayıplar Konusunda Türkiye’ye Suçlamalar27 Eylül 2021 Pazartesi 18:25
  • Rum Yetkililerden Kıbrıs Sorunu Konulu Açıklamalar27 Eylül 2021 Pazartesi 18:07
  • Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet ve ırkçılık vakalarında büyük artış27 Eylül 2021 Pazartesi 12:32
  • Tatar-Guterres görüşmesi Rum Basını'nda27 Eylül 2021 Pazartesi 12:24
  • Rum Basını: Beklentisi Düşük Yemek…27 Eylül 2021 Pazartesi 12:18
  • Tutukluya Uyuşturucu Madde Temin Etme Teşebbüsünde Bulunuldu27 Eylül 2021 Pazartesi 12:15
  • “İngiliz Fikirleri Guterres’e Rehber”…26 Eylül 2021 Pazar 18:30
  • Anastasiadis, ExxonMobil Heyeti İle Görüştü26 Eylül 2021 Pazar 18:15
  • Hristodulidis’in New York Temasları Sürüyor26 Eylül 2021 Pazar 18:00
  • II. Hrisostomos: “Kıbrıslı Türkler Rum Çoğunlukla Aynı Haklara Sahip Olamaz”26 Eylül 2021 Pazar 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti