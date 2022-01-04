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Asya borsaları karışık seyir izledi

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Asya borsalarında karışık seyir yaşanırken Çin'in koronavirüse karşı "sıfır tolerans" politikası ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri artırıyor.
Asya borsaları karışık seyir izledi

Asya borsalarında karışık seyir yaşanırken Çin'in koronavirüse karşı "sıfır tolerans" politikası ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri artırıyor.

Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla birlikte dünya genelinde vaka sayıları rekor kırarken, Çin'in koronavirüse karşı "sıfır tolerans" politikası ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri tetikliyor.

Çin'de, halen bazı şehirlerde devam eden kısıtlamaların süresinin uzatılması ve Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmasına neden oluyor.

Öte yandan, Dolar/Japon yeni paritesi 115,7 ile son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarken, güçlü küresel büyüme beklentilerinin Japon yenini, dolar karşında daha da baskılayabileceği ifade ediliyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 54,3'e ve Çin'de 50,9'a yükselerek beklentileri aştı.

Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 azaldı

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kısa dönemli likidite miktarını düşürmesi ve sıkıntıda olan emlak sektörünün yaklaşan tahvil ödemelerinin risk iştahını törpülemesiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 azalarak 3,632 puandan günü tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 23 bin 232 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2 bin 989 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,95 yükselerek 7 bin 589 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,77 artışla 29 bin 301 puandan kapanış yaptı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,67 artışla 59 bin 591 puanda bulunuyor.

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