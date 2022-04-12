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Asya borsaları karışık seyretti

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ABD piyasalarında görülen satış baskısı yeni günde Asya'ya taşınsa da, Çin'de merkez bankasının piyasaları destekleyici adımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerle Çin pay piyasaları kayıplarını silerek yükselişe geçti.
Asya borsaları karışık seyretti

ABD piyasalarında görülen satış baskısı yeni günde Asya'ya taşınsa da, Çin'de merkez bankasının piyasaları destekleyici adımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerle Çin pay piyasaları kayıplarını silerek yükselişe geçti.

Çin'de yeni bir oyunun piyasaya sürülmesine izin verilmesinin, teknoloji şirketleri üzerindeki baskının sonuna gelindiği şeklinde yorumlanmasıyla sektör hisselerinde güçlenen alımlar dikkati çekti.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını ve alınan önlemler ise başlıca risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Çin'de vaka sayıları hala rekor kırmaya devam ederken, ekonomik toparlanmanın zarar görebileceği endişesi önemini koruyor. Buna karşın, Şanghay'da vakaların ilk kez azalması ise piyasalarda olumlu karşılandı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 9,5, aylık yüzde 0,8 arttı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,46 artarak 3.213 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 düşerek 2.666 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,81 azalışla 26.334 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 125,5 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 artışla 58.434 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 yükselişle 21.243 puanda seyrediyor.

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