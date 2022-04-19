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Asya borsaları karışık seyretti

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Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında uygulanan karantinalarının ekonomiye etkilerine dair endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına dair söylemlerinin giderek şahinleşmesi, pay piyasalarını baskılıyor.
Asya borsaları karışık seyretti

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında uygulanan karantinalarının ekonomiye etkilerine dair endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına dair söylemlerinin giderek şahinleşmesi, pay piyasalarını baskılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların artması da risk iştahını olumsuz etkilerken, bilanço sezonunun hareketlenmesi ile yüksek enflasyonun şirket finansalları üzerindeki etkileri gözlenmeye başladı.

Bu durum, hisse bazlı hareketliliklerin artmasına neden olurken, Hong Kong'da işlem gören teknoloji hisselerinde bugün sert düşüşler görüldü.

Öte yandan Japonya'da, son 20 yılın en düşük seviyelerinde seyreden yendeki hareketlerin "sağlıksız" olduğu değerlendirmeleri de artarken, ülke merkez bankasının gelecek haftaki toplantısında yapacağı yönlendirmeler kritik önem taşıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 azalarak 3.194 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 artarak 2.719 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,69 artışla 26.985 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 128,3 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 128,1 seviyelerinde bulunuyor.

Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Hong Kong'da Hang Seng endeksi, teknoloji hisselerindeki sert düşüş öncülüğünde bugün yüzde 2,44 kayıpla 20.993 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,07 azalışla 57.124 puanda seyrediyor.

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