Asya borsaları sert düştü

Nikkei 225 Japonya'da erken ticarette yüzde 1.97 düştü ve Topix yüzde 2 düştü. Güney Kore'nin Kospi'si yüzde 2.3 kaybetti ve Kosdaq yüzde 3.12 değer kaybetti.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1,94 geriledi. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 1,19 düştü.

Bu arada, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, Hang Seng Tech Endeksi'nin trendi yakalayıp yüzde 2,45 artmasıyla yüzde 0,38 değer kazand. Çin anakarasında, Şanghay Bileşik yüzde 0,3 ve Shenzhen Bileşeni yüzde 1 arttı.

Hindistan Merkez Bankası'nın para politikası komitesinin bu hafta toplanması planlanıyor ve Çin'in hafta sonunda fabrika faaliyeti verilerini yayınlaması bekleniyor.

Gayrimenkul geliştiricisi China Vanke'nin bir yan kuruluşu olan Onewo, bu hafta Hong Kong Borsasında da piyasaya çıkacak.