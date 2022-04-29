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Asya borsaları yükseldi

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Asya borsalarında, beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının risk iştahını desteklemesiyle haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının risk iştahını desteklemesiyle haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yaklaşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların yüksek faiz ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin sorgulamaları devam etse de küresel çapta açıklanan şirket karlılıklarının beklentileri aşması ile pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Asya genelinde Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri ve Japonya'da zayıf para birimine ilişkin endişeler ise gündemdeki yerini koruyor.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,4 artarak 3.047 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.695 puan oldu.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 gerilese de 130,1 ile son 20 yılın en yüksek seviyelerinde kalmayı sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 57.936 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 kazançla 20.998 puanda seyrediyor.

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