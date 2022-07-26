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Asya endeksleri Güney Kore öncülüğünde yükseldi

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Asya borsaları tahminlerin üzerinde gelen Güney Kore GSYİH öncülüğüne yükseldi
Asya endeksleri Güney Kore öncülüğünde yükseldi

Asya-Pasifik'teki hisseler Salı günü Güney Kore'nin GSYİH’nin tahminleri üzerinde gelmesiyle yükseldi.

Güney Kore'de Kospi yüzde 0.43'lük kayıplardan kazanırken, Kosdaq yüzde 0.11 değer kazandı.

Kore Bankası tarafından yayınlanan tahminlere göre, Güney Kore ekonomisi ikinci çeyrekte 2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 0,7 büyüdü. Analistlerin beklentisi olan yüzde 0.4'lük büyümeye kıyasla, ülkenin GSYİH'si Ocak-Mart çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0.65 yükseldi ve Alibaba yüzde 4.12 yükseldi.

Salı günü Alibaba, bir basın açıklamasına göre, hisselerinin zaten listelendiği Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda birincil listeye başvuracağını söyledi. Tamamlanırsa, şirket Hong Kong ve New York'ta çift ana borsada işlem gören bir şirket haline gelecek. Bunun 2022'nin sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Çin hisseleri de yükseldi. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.11 yükselirken, Shenzhen Bileşeni yüzde 0.16 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 kısmi olarak yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,28 düşüşle trendi aştı. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0.25 değer kazandı.

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