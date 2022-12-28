Asya kaplan sivrisineği Girne’de tespit edildi!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, istilacı bir tür olan Asya kaplan sivrisineğinin Girne'de tespit edildiği duyuruldu.

Girne’de Aralık 2022 tarihinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde istilacı tür olan “Asya kaplan sivrisineği” (Aedes albopictus) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Morfolojik inceleme stereo mikroskop altında yapılmış ve türe özgü-karakteristik ayırt edici özellikler fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince devam eden sivrisinek mücadelesi özellikle sivrisineğin görüldüğü bölgede titizlikle devam etmekte ve sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemleri almaktadır ancak bu mücadeleye tüm toplumun katılımı gerekmektedir” ifadeleri kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Asya kaplan sivrisineğinin küçük su birikintilerinde çoğalıp geliştiği aktarılarak, “Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir” denildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

“Saksı altlarındaki kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmek önem arz etmektedir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi vatandaşlarımızın yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapların boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri gerektiğinin önemini vurgulamaktadır.”