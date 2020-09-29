Asya kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir, ısırığına ne iyi gelir? Asya kaplan sivrisineği nerelerde görülür?

Asya kaplanı sivrisineği ısırığı pek çok ateşli virüse sebep olmaktadır.

Asya kaplanı sivrisineği ısırığı pek çok ateşli virüse sebep olmaktadır. Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi hastalıklara neden olduğu bilinen Asya kaplan sivrisineği nerelerde, hangi bölgelerde görülür? Asya kaplan sivrisineği nedir? Asya kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir?

Asya kaplanı sivirisineği olarak bilinen tür, hızlı yayılma özelliği ile bilinir. 100 istilacı hayvan arasında yer alır. Diğer türler gibi su birikintilerinde yaşayan Asya kaplanı sivrisineğinden kurtulmak için temizliğe önem verilmesi gerekiyor. Asya kaplanı sivrisineği ısırığına ne iyi gelir?

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Bilimsel adı Aedes albopictus olan Asya Kaplanı sivrisineği, asıl yer aldığı alanlardan diğer bölgelere yayılabilen sivrisinek türlerindendir. Asya kaplan sivrisineği canlı olarak hala bulunan en önemli 100 istilacı canlı türü arasında üst sıralarda yer alır.

Antarktika ve Kuzey Kutup dairesi hariç olası her bölgede bulunabilecek biyotik potansiyele sahip olan Asya kaplan sivrisineği, temelde Güneydoğu Asya kökenlidir. Doğal yayılım alanında aktif olarak kan emme özelliği sergileyen agresif türdür.

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ ÖZELLİKLERİ

Oldukça tehlikeli olan bu sivrisinek türünün yetişkinleri 2 ile 10 mm arasındadır. Asya Kaplanı Sivrisineği vücudunda ve kafasındaki beyaz çizgilerle bilinir ve vücudun geri kalanı ise siyahtır.

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Asya kaplan sivrisineğinin ısırdığı yere aşağıdaki ürünler sürülebilir. Böylece vücuda yayılımı yavaşlatılabilir ve vereceği zararların etkisi en aza indirgenir.

Alkol

Çay poşetleri

Aloe vera

Sarımsak

Yulaf ezmesi

Fesleğen

Limon

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ ISIRIĞININ ZARARLARI NELERDİR?

Asya kaplanı sivrisineği, Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma hastalıkların taşınmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca alerjik reaksiyonlara da sebep olmaktadır.

Kan emerken tükürük bezindeki proteinler kan emdiği sırada deri altı dokuya geçmekte. Bu da alerjik bir reaksiyona neden oluyor. Bu sinekler daha çok insan yapımı küçük su rezervlerinde yaşıyor. Bahçede bulunan saksıların dibindeki suda ya da süs havuzunda üreyebiliyorlar.

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey Kutup dairesi ve Antarktika hariç nem ve sıcaklık ola her bölgede görülebilen Asya kaplan sivrisineği, temelde Güneydoğu Asya kökenlidir. Doğal yayılım alanında aktif olarak kan emme özelliği sergileyen agresif türdür.

Ülkemizde ise özellikle İstanbul'un çeşitli ilçelerinde görüldü. İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de görülen bu sivrisineğin alerjik reaksiyonları çok fazla oluyor.