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Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

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Endonezya'da düzenlenen Asya Oyunları'na katılan Japonya basketbol takımının 4 oyuncusu, "seks işçileriyle birlikte oldukları" iddiası sonrası evlerine geri gönderildi.
Asya Oyunları'nda 'seks işçileriyle birlikte olan' Japon basketbolcular geri gönderildi

Japon Kyodo Haber Ajansı'na göre, başkent Cakarta'da takım formalarıyla akşam yemeğine çıkan basketbolcular, Japonca konuşan bir Endonezyalı simsarın bulduğu kadınlarla otellerine gittiler.

Bir açıklama yapan Japon heyetinin başkanı Yasuhiro Yamaşita'ya göre barda birkaç saat geçiren basketbolcular daha sonra 4 kadınla birlikte otele döndü ve kadınlar Cuma sabahına kadar otelde kaldı.

'Hayatın diğer alanlarında da topluma örnek olmalılar'

Yamaşita, "Utanç duyuyorum. Çok özür diliyoruz ve bundan sonra sporcularımıza eksiksiz rehberlik yapmaya niyetliyiz" dedi.

"Oyuncular kendi paralarıyla Japonya'ya uçtu" diye konuşan Yamaşita, kalan sekiz oyuncunun turnuvaya devam edeceğini açıkladı ve ekledi:

"Sporcular sadece spor salonlarında değil, hayatın diğer alanlarında da topluma örnek olmalıdır."

Yetkililer oyuncuların adını Takuya Haşimoto, Keita Imamura, Yuşa Nagayoşi ve Takuma Sato olarak açıkladı.

Cumartesi günü başlayan Asya Oyunları 2 Eylül'e dek sürecek.

Japan heyetinin başkanı Yasuhiro YamaşitaJapon heyetinin başkanı "Japon halkından çok özür diliyorum" dedi.

Oyunlarda basketbol karşılaşmaları Cumartesi günkü açılış töreninden önce başlamıştı.

Organizasyon Komitesi'ne göre 40'tan fazla sporda müsabakaların yapıldığı Asya Oyunları'na başkent Cakarta ve Palembang kentinde 18 bin dolayında sporcu katılıyor.

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