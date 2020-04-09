Asya piyasaları yükseliyor, Dolar/TL kuru 6,78 seviyesinde

Koronavirüs salgının vurduğu piyasalar Asya'da toparlanma işaretleri göstermeye başladı. Bugün Asya'daki birçok borsa yükseliş trendinde.

Avustralya'daki S&P/ASX 200 yüzde 1.81, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi ise yüzde 0.50, Şangay Birleşik Endeksi ise uüzde 0.26 yükseldi.

Japon Nikkei borsası ise Tokyo ve birkaç büyük şehirde daha OHAL ilan edilmesi nedeniyle hafif düştü.

Tokyo'daki Sumitomo Mitsui Varlık Yönetimi'nden Masayuki Kichikawa "Enfeksiyonun zirveye ulaştığına dair işaretler geliyor, bu da piyasalardaki tepkilerde değişime neden oluyor" dedi.

Dolar/TL kuru 6,78 seviyesinde

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ise Çarşamba gününü yüzde 0.91 artışla 93 bin 225 puanda tamamladı.