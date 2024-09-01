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Asya Polatlı, yaşam mücadelesini kaybetti

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Asya Polatlı, yaşam mücadelesini kaybetti
Asya Polatlı, yaşam mücadelesini kaybetti

Kuzey Kıbrıs’ta, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele eden ve 2.5 milyon dolarlık Zolgensma ilacına ihtiyaç duyduğu için düzenlenen bağış kampanyasıyla toplumun geniş kesimlerinden destek gören küçük Asya Polatlı, yaşam mücadelesini kaybetti.

SMA hastalığına karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve ülke genelinde birçok insanın kalbinde yer edinen küçük Asya'nın vefatı, ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

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