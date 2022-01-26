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Asya ve Pasifik kökenlilere karşı nefret suçlarında yüksek artış

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California eyaletindeki San Francisco şehrinde, Asya kökenli kişilere ve Pasifik Adaları'ndan gelenlere yönelik nefret suçları, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 500'ün üzerinde arttı.
Asya ve Pasifik kökenlilere karşı nefret suçlarında yüksek artış

California eyaletindeki San Francisco şehrinde, Asya kökenli kişilere ve Pasifik Adaları'ndan gelenlere yönelik nefret suçları, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 500'ün üzerinde arttı.

Polis departmanı verilerine göre, Asya kökenlileri ve Pasifik Adaları'ndan gelenleri hedef alan nefret suçları, geçen yıla kıyasla yüzde 567 arttı.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed, düzenlediği basın toplantısında, farklı topluluklara yönelik artan şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Breed, çok sayıda kişinin maruz kaldığı şiddeti polise bildirmekte çekingen davrandığını, dolayısıyla gerçek suç oranlarının çok daha fazla olabileceğini belirtti.

Çok sayıda yabancı kökenli Amerikalı, cadde ve sokaklarda saldırıya uğradı.

San Francisco Polis Şefi Bill Scott, yabancı kökenli vatandaşların güvenliğini sağlamak için, polis ihbar hatlarının daha farklı dilleri kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.

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