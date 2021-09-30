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Asya’ya Kıbrıslı Rum arkadaşları hediye gönderdi

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Hediyeyi getiren kişiye teşekkür eden anne Güler Polatlı, bu güzel olayı sosyal medyadan paylaştı.
Asya’ya Kıbrıslı Rum arkadaşları hediye gönderdi

Gen tedavisi amacıyla Türkiye’nin ardından Güney Kıbrıs’ta tedavi görmeye başlayan SMA hastası Asya Polatlı için hastaneye hediye bırakıldı. Hediyenin yanında duran paketteki ‘Geçmiş olsun. Kıbrıslı Rum arkadaşlarınız” notu dikkat çekti.

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Hediyeyi getiren kişiye teşekkür eden anne Güler Polatlı, bu güzel olayı sosyal medyadan paylaştı.

Anne Güler Polatlı, duygularını şu şekilde ifade etti

“Dün hastaneye bizim için bir hediye geldi, çok eğlenceli ve güzeldi. Bir çırpıda eşim ile beraber yaptık. Teşekkür etmek isterdim ama kimin gönderdiğini bilmiyorum. Eğer mesajımızı görüyorsa çok teşekkürler”.

 

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