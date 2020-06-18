Sanatçı Pairav Gulov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kovid 19 Karantina günlerinde “At Yarışı, Amerikan Futbolu ve Kahramanların Savaşı” adını verdiği üç eserini tuvaline resmetti

Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Kanat Bukezhanov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Pairav Gulov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “ At Yarışı, Amerikan Futbolu ve Kahramanların Savaşı ” adını verdiği üç eserini tuvaline yansıttı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesinden yapılan açıklamada, dünya genelinde kovid-19 virüsünün yayılması ile birlikte sanatçılar da mücadeleye sanatları ile moral ve destek vermeyi sürdürecekleri belirtildi.

Pairav Gulov kimdir?

1983 yılında Tacikistan’da dünyaya geldi. 2006 yılında Tacikistan Devlet Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü’nün Resim Bölümü'nden mezun oldu. Tacikistan Cumhuriyeti Sanat Fonu atölyesinde sanatçı olarak çalışmaktadır, ayrıca Devlet Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü'nde öğretmenlik görevi yapmaktadır. Tacikistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 2016 yılında Uluslararası Barış Sanatçıları Birliği'nin gümüş madalyasını aldı, ödül Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından sanatçıya verildi. 2016 yılında Uluslararası Barış Sanatçıları Birliği'nin gümüş madalyasına layık görüldü, ödül Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından sanatçıya verildi. İki kişisel sanat sergilerini açtı, ayrıca Tacikistan, Rusya, Çin, Kırgızistan ve Kazakistan'da birçok karma sergisine katıldı. Sanatçının eserleri Almanya, Türkiye, ABD, Fransa, Rusya, Çin, Hindistan ve diğer ülkelerdeki koleksiyonlarında saklanmaktadır.