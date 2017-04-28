Atabek kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, dili etkili ve güzel kullanmanın önemli olduğunu belirterek, Atabek’i çalışmasından dolayı tebrik etti.
Atabek de konuşmasında, Türkçe’yi doğru kullanmanın önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, dili etkili ve güzel kullanmanın önemli olduğunu belirterek, Atabek’i çalışmasından dolayı tebrik etti.
Atabek de konuşmasında, Türkçe’yi doğru kullanmanın önemine vurgu yaptı.
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