Atabek kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti

Gazeteci yazar Erol Atabek, “Güzel Türkçe Konuşalım” kitabını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, dili etkili ve güzel kullanmanın önemli olduğunu belirterek, Atabek’i çalışmasından dolayı tebrik etti.

Atabek de konuşmasında, Türkçe’yi doğru kullanmanın önemine vurgu yaptı.