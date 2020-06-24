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Atakan: 1 Temmuz kararı değişebilir...

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Atakan, '1 Temmuz' kararıyla ilgili konuştu: "Bugünkü toplantıda netleşecek"
Atakan: 1 Temmuz kararı değişebilir...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu ‘Burası Önemli’ programının konuğu oldu.

Tolga Atakan ülkemize karantina olmadan girişlerin başlayacağı 1 Temmuz tarihinin değişip değişmeyeceğinin bugün yapılacak toplantıda belli olacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda 4-5 bakanlık bugün bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Atakan, daha katı bir prosedürün de izlenebileceğini ifade etti.

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