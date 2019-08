Atakan: “5 yol projesinin 3’ünün ihalesi ilerleyen günlerde bağlanacak”

Atakan, Ankara’da dün mevkidaşı Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’la görüşmesinin ardından BRT’ye yaptığı açıklamada, ele aldıkları konularla ilgili bilgi verdi.

Ara emirleri nedeniyle yol projelerinde yaşanan bütün sıkıntıları hemen hemen kaldırdıklarını belirten Atakan, yarım kalmış yolların bir an önce projelendirilerek ilerlemesi için çok yararlı görüşme yaptıklarını söyledi.

Bakan Atakan, şu anda yarım kalmış görünen 5 projenin 3’ünün ilerleyen günler itibariyle hemen bağlanabileceğini, kalan 2‘siyle ilgili olarak da süratle ihale sürecinin tekrar hayata geçirilerek yarım kalan atıl durumda olan projelerin hayata geçirilmeye başlanacağını aktardı.

Sivil havacılık bağlamında, Türkiye’de sürdürülen renovasyon yapılanmasının içerisine Ercan smart yapısının da dahil edilmesi konusunda mutabakata vardıklarını belirten Bakan Atakan, buna paralel olarak Ercan Havalimanı’nın halen süren terminal inşaatıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

“ERCAN-TRABZON UÇUŞLARI YAZ BAŞI BAŞLAYACAK”

Bakan Atakan şöyle devam etti:

“Buna paralel olarak özellikle sonbahar ve kış döneminde ülkemize yapılacak uçuşların frekanslarında nasıl bir artırım yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. 2020’nin başıyla beraber uçak sıkıntısı yönündeki sıkıntıların çözülebileceği ve frekans artırımlarının 2019 sonu 2020 başı itibariyle hayata geçileceği bilgisini aldık. Bir müjdede uzuz bir süredir bu konuda beklenti içinde olan Karadeniz kökenli vatandaşlarımızın hoşuna gidecek müjde oldu. Ercan – Trabzon uçuşlarının 2020 yılı bahar ayları sonu yaz başı itibariyle hayata geçirileceği bilgisini aldık. ”

İnternet üzerinden yapılan satışların artmasıyla ülkeye gelen koli ve paket trafiğinin ciddiyetine dikkati çeken Tolga Atakan, ülkeye has posta kodları üzerinden yapılacak sipariş ve gönderilerin İstanbul Paket İşleme Merkezi’nde, sonra da ayrı bir hat üzerinden değerlendirilerek 4-5 günlük bir süreyle İstanbul’a maksimum 2-3 gün içinde de ülkeye ulaşacağını, bu konuda yakın zamanda kamu spotları hazırlayıp vatandaşları bilgilendireceklerini, ayrıca da 2020 yılının başında hayata geçirmeyi planladıkları Posta İşleme Merkezi projesinin detaylarını paylaştıklarını söyledi.

Türkiye PTT İdaresinin hayata geçirdiği e- PTT AVM uygulamasının e-ticaret portalıyla, portala üye ülkelerin kendi özellikli ürünlerini pazarlayabilecekleri ve dünyanın her yerine satış yapabileceği portala KKTC’nin de dahil edildiğini belirten Bakan Atakan şunları aktardı:

“Önümüzde 2 aylık bir yapılandırma süreci öngörülüyor. Bunun sonrası ülkemize ait ülkemizde üretilen Lefkara işi, hellim ürünlerine kadar geniş perspektifli ürünleri e-PTT AVM üzerinden Türki Cumhuriyetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Avrupa üzerinde yer alan birçok ülkeye portal üzerinden satılabilecek. Küçük işletmelerin ticaret yapma yönünde önemli bir avantaj yakalamasını ve ürünlerimizin birçok pazara girme noktasında belli bir avantaj yakalamasına fırsat verecek.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Doğu Akdeniz’de artan hareketliliğe dikkati çekerek, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma noktasında imkan ve kabiliyetlerin artırılarak daha efektif hale getirilmesi noktasında ciddi bir iş birliği adımını attıklarını, yakın bir zamanda yapılacak bir reorganizasyon ile bu konudaki yapının daha efektif ve güçlü bir şekle geleceğini ifade etti.

Daha öce Ulaştırma Bakanlığı olarak e-devlet, e-KKTC ve birçok işlemin otomasyona geçirilmesi noktasında inisiyatif aldıklarını hatırlatan Bakan Atakan, yakın zamanda Türk-Sat yetkililerinin ülkeye gelerek E-devlet Yürütme Kurulu çerçevesinde şu anda yüzde 56-57’lik bir ivme yakalamış olan e- KKTC projesini iki üç adım ileriye götüreceklerini kaydetti.

Dün kamuoyu ile paylaşılan Ada Kart uygulaması hakkında da bilgi veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu sistemin elektronik ücretlendirme ve denetim sistemini içerdiğini, bütün toplu taşıma araçlarını hatta birçok uygulamayı içinde entegre edilebilecek, ulaşılabilecek ve merkezi bir kontrol imkanı veren bir yapı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bununla ilgili çalışmalarımız bir süreden beri devam ediyor. Farklı uygulamaları yerinde tespit ettik. Bununla ilgili çeşitli sunumlar, teklifler aldık. Kar-İş’le birlikte bir çalışma ortaya koyuyoruz.

Yakın bir zamanda bunun ilk nüvesini de şu anda oluşturulmuş olan halihazırda farklı bölgelerdeki teşekküllerde deneme uygulamasına başlayacağız. 2 aylık periyot içerisinde yine hayat geçirmeyi planladığımız Girne Batı Doğu Mağusa Bölgesi gibi toplu taşıma ve kooperatifleşme yapılarımızda temel taşı olarak görüyoruz. Bu şöyle bir artı getirecek. Bindiğiniz güzergahta tarife neyse onu ödeyeceksiniz, dolayısıyla bu konuda olası suiistimallerin önüne geçilmiş olacak, aynı zamanda otobüs işletmecilerinin bir kısmının riayet ettiği bir kısmının riayet etmediği bilet veya fiş kesme noktasında ciddi bir vergi kaybının önüne geçilmiş olacak. Bu cihazlar GPS denen imkanlara haiz. Durak ihlalleri buna benzer başka ihlalleri anında tespit etme şansımız ve imkanımız da olacak. Yani daha entegre bir yapıya kavuşmuş olacağız. ”