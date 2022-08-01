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Atakan: Bir Bardak Soğuk Su İçiyorum

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Tolga Atakan’dan fatura isyanı!
Atakan: Bir Bardak Soğuk Su İçiyorum

İş insanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı Tolga Atakan, yeni gelen elektrik faturalarına isyan etti.

Sosyal Medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Atakan, “Sürekliliği dahi olmayan elektriğe gelen fatura inanılmaz.. Elektriğin neden bu kadar pahalı olduğunu, üretimden hanelerimize gelene kadar zincire eklenen halkaları saymakla bitiremeyiz sanırım. Bu pahalılığın baş müsebbibi olan tilkilerin, horozların, farelerin, gufilerin, gargaların, çakalların, guru gahramanların.......... deyip 1 bardak soğuk su içiyorum.. Bize müstehak..” dedi.

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