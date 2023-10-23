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Atakan: Çabamızın günlük kısır siyasi tartışmalara meze edilmesinden ötürü üzgünüz

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Atakom LTD Direktörü Tolga Atakan LTB’nin maratonuna ÜLKER’in anasponsor olmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.
Atakan: Çabamızın günlük kısır siyasi tartışmalara meze edilmesinden ötürü üzgünüz

Atakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yapılan işe, ortaya konan ciddi emeğe ve amaca aykırı bir yakıştırma olmuş açıkçası.. Ülkemizde Atakom LTD tarafından temsil edilen Ülker markası bir çok etkinliğe, faaliyete destek olmuştur olmaya da devam edecektir. Lefkoşa Maratonu bu yıl çok önemli bir amaç için; “Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü” yararına düzenlendi. 

İlk andan itibaren her koşulda destek verdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz için düşünmeden gururla elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Ayrıca; Ülker markası bugün dünyanın bir çok yerinde yatırımları, fabrikaları bulunan ve Mc Vities, Godiva gibi uluslararası markaları bünyesinde bulunduran Pladis Global’in bir parçasıdır. Mor, sarı, yeşil veya kırmızı sermaye veya benzeri eski dönem yakıştırmalarının çok çok ilerisinde bir teşekküldür. Alın terimizin, emeğimizin, çabamızın günlük kısır siyasi tartışmalara meze edilmesinden ötürü üzgünüz.

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