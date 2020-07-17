Atakan: Çağdaş bir toplu ulaşım sistemi için çalışıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Ulaştırma Şti. ile arasında yürütülecek çalışmalara yönelik mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Ulaştırma Şti. ile arasında yürütülecek çalışmalara yönelik mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Atakan’ın açıklaması şöyle:

‘Ülkemize çağdaş bir toplu ulaşım sistemi kazandırma çalışmalarımıza en başından beridir uzmanlık ve bilgi birikimleri ile destek ve yardımlarını hiç esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi kıymetli başkanı Sn. Memduh Büyükkılıç beyefendiyi ağırladık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Ulaştırma Şti. ile bakanlığımız arasında yürütülecek çalışmalara yönelik mutabakat zaptına imza koyduk. Yapılacak çalışma sonucu ülke genelinde hayata geçirilecek bölgesel şirketleşme, ana rutların belirlenmesi, tarifelerin belirlenmesi ve daha bir çok konuda bilgi alışverişi ve uzman desteği sağlanacak. Ülkemize hayırlı olsun.’