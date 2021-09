Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, Meclis oturumlarında Milli Eğitim Bakanı’na defalarca “Sayın Bakan bu çocuklar geleceğimiz, en değerlilerimiz. Nerdeyse 1,5 yıldır okuldan ve eğitimden uzak. Gelin birçok ülkenin yaptığı gibi bahar/yaz döneminde telafi eğitim programı düzenleyin; hiç olmazsa bir ders güncellemesi olsun. Sadece ders de değil, çocuklarımız bu süre içinde sosyalleşmeyi unuttu, paylaşmayı unuttu” çağrısında bulunduklarını ancak çağrılara sağır kalındığını, tüm sektörler bir bir açılırken okulların kapalı tutulmaya devam edildiğini söyledi. Bakanın yeni öğretim yılı için her türlü planlamanın yapıldığını söylediğini ancak yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala hala daha eğitime ilişkin planlamanın kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çeken Tolga Atakan “Anlıyoruz ki eğitime dair en ufak bir planlama yok” ifadesini kullandı. Atakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“EĞİTİM YAPBOZ TAHTASI YAPILMAYACAK KADAR ÖNEMLİDİR”



“Meclis oturumlarında ilgili bakana defalarca çağrı yapıyoruz; Tahmin edileceği gibi çağrılarımız karşılık bulmadı. Hatta endişe etmememiz tavsiye edildi. Yeni öğretim yılı için her türlü planlamanın en ince detayına kadar yapıldığı ve hatta dilersek bu planlamanın bizlerle paylaşılabileceği söylendi. Sayın Başbakan her zamanki gibi hicaz makamından güzellemeler ile sorunları kendince geçiştirdi. Meclis tutanaklarında mevcut; haftalar geçti, defalarca hatırlatmamıza rağmen o plan bizlerle ve kamuoyu ile paylaşılmadı! Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasına günler kala anlıyoruz ki bu yönde bir planlama yok, hiç de olmamış. İnşallah ile maşallah ile günler geçirilmiş. Planlama yerine bol hamaset bol gazel ama hariçten.



“ÇOCUKLARIMIZIN KAYBEDECEK TEK BİR GÜNLERİ DAHİ YOK, YETERİ KADAR ZAMAN KAYBETTİLER”



Bugünlerde öğretmen arkadaşlarımız ile konuşuyoruz hala belirsizlikler var, veliler tedirgin, okulların fiziki altyapıları oluşturulmamış, en temel hijyen malzemeleri dahi tedarik edilmemiş. Okulların açılma tarihinde birçok öğrenci henüz ikinci doz aşısını tamamlamamış olacak. Bir olumsuzluk halinde izlenecek bir kriz yönetim planı yok. Otobüs yok, toplu taşımacılar zaten sizlerin sergilediği iş bilmez tutum nedeni ile komada. Görünen o ki; yeni haftayla birlikte bir mini kaos bizleri bekliyor. Eğitim yapboz tahtası yapılmayacak kadar önemli. Sizlerin kurultay kavganız arasında gözden kaçırılmayacak kadar kıymetli. Çocuklarımız yeteri kadar zaman kaybetti. Sizlerin beceriksizlikleri, iş bilmezlikleri yüzünden kaybedecek tek bir günleri dahi yok. Sizlere bedeli tahmininizden de ağır olur. Onun için her şeyden önce bir veli olarak siz hükümet edenlere uyarım; açın gözünüzü, uyandırın canınızı.”