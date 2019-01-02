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Atakan çöken yolları inceledi: "Altyapı kurak bir ülkeye göre yapıldı"

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Atakan, aşırı yağışlar nedeniyle olumsuz etkilenen Yeşilköy’de incelemelerde bulundu.
Atakan çöken yolları inceledi: "Altyapı kurak bir ülkeye göre yapıldı"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, aşırı yağışlar nedeniyle olumsuz etkilenen Yeşilköy’de incelemelerde bulundu.  Atakan, yaptığı açıklamada,suyun akması gereken kanalların zamanla tıkandığını bunun da aşırı yağışlarla olumsuzluklar yarattığını anlattı.

Altyapının kurak bir ülkeye göre yapıldığını ancak günün koşullarına göre yenilenmesi gerektiğini ve kapsamlı master planı çalışması yapılacağını kaydeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bölgede çalışmaların başladığını ve süratle devam ettiğini kaydetti. 

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