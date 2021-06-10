  • BIST 1.460
  • Altın 513,030
  • Dolar 8,4417
  • Euro 10,2798
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Atakan: Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor

» »
"Verecek cevapları olmadığından uzun ve anlamsız konuşmalarla günü geçiriyorlar"
Atakan: Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor

İşte açıklama;

Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor. Verecek cevapları olmadığından uzun ve anlamsız konuşmalarla günü geçiriyorlar. Net sorulara muhattap olunca ses yükseltip kürsüden iniyorlar. Beceremiyorsanız, o cesaretiniz yok ise bu görevleri yapmayacaksınız. Bu kadar basit.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP’den Belediyeler Yasa Tasarısı Açıklaması10 Haziran 2021 Perşembe 16:48
  • CTP, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.10 Haziran 2021 Perşembe 16:44
  • Canaltay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tarafından Kabul Edildi10 Haziran 2021 Perşembe 16:30
  • Ataoğlu: “Cinayet silahı” doğaya atılan plastik torba!10 Haziran 2021 Perşembe 15:01
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı10 Haziran 2021 Perşembe 14:33
  • Başbakan Ersan Saner, Kılıçdaroğlu ve Heyetini Ağırladı10 Haziran 2021 Perşembe 14:24
  • KAMU-İŞ Serbest Liman’da Grevde…10 Haziran 2021 Perşembe 14:19
  • Arıklı, Gaziler Derneği’ni Kabul Etti10 Haziran 2021 Perşembe 14:16
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İle Görüştü10 Haziran 2021 Perşembe 14:14
  • Devlet Piyangosu Talihlisi İkramiyesini Teslim Aldı10 Haziran 2021 Perşembe 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti