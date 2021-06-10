Atakan: Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor

İşte açıklama;

Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor. Verecek cevapları olmadığından uzun ve anlamsız konuşmalarla günü geçiriyorlar. Net sorulara muhattap olunca ses yükseltip kürsüden iniyorlar. Beceremiyorsanız, o cesaretiniz yok ise bu görevleri yapmayacaksınız. Bu kadar basit.