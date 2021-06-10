Atakan: Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor

İşte açıklama;
Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor. Verecek cevapları olmadığından uzun ve anlamsız konuşmalarla günü geçiriyorlar. Net sorulara muhattap olunca ses yükseltip kürsüden iniyorlar. Beceremiyorsanız, o cesaretiniz yok ise bu görevleri yapmayacaksınız. Bu kadar basit.
Denetleme gününde sorduğu sorulara cevap veremiyor. Verecek cevapları olmadığından uzun ve anlamsız konuşmalarla günü geçiriyorlar. Net sorulara muhattap olunca ses yükseltip kürsüden iniyorlar. Beceremiyorsanız, o cesaretiniz yok ise bu görevleri yapmayacaksınız. Bu kadar basit.— Tolga Atakan (@TolgAtakan) June 10, 2021
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