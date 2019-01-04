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Atakan: "Gerekirse bütün harcamalardan kısıp karayollarında düzenlemeler yapacağız"

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’de önemli açıklamalarda bulundu...
Atakan: "Gerekirse bütün harcamalardan kısıp karayollarında düzenlemeler yapacağız"

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin ön raporunu değerlendiren Atakan, 50 yıllık yağış ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamaların bugünün şartlarında gerçeği yansıtmadığının görüldüğünü anlattı.

Atakan, bugüne kadar yapıldığı gibi değil, teknik aklı ve hesaplamalarla mühendisliği ön plana alarak çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı, bu konuda siyasi iradelerinin tam olduğunu, geriye kalan tek sıkıntının kaynak yaratma noktasında olduğunu vurguladı.

Atakan, ülkedeki hiçbir altyapının bu kadar yağış miktarını kaldırmayacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 KTMMOB’nin hazırladığı ön raporu önceden görme fırsatı olduğunu kaydeden Atakan, 1980’li yıllardan beri gelen süreçte yaşananın; bölgede bulunan dere yatağının bir şekilde doldurulması ve yolda ikinci şerit yapılması gibi nedenlerin üst üste eklenmesi olduğunu ifade etti.

Çalışmalar yapılırken 50 yıllık yağış ortalamaları üzerinden hesaplamaların yapıldığını kaydeden Atakan, özellikle son dönemde görülen yağış miktarlarının bu döngülerin gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini belirtti.

Atakan, bu ve bununla bağlantılı raporların yaptıkları önlem raporlarıyla uyuştuğunu ve bu ve benzerlerinin giderilmesi için de etraflı bir çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Raporda özellikle insan kaynağı konusundaki eksikliklere de vurgu yapıldığını anımsatan Atakan, insan kaynağı yaratma konusunda içinde bulunduğumuz yıl içerisinde çalışma yapılacağını anlattı.

Atakan, bugüne kadar yapıldığı gibi değil, teknik aklı ve hesaplamalarla mühendisliği ön plana alarak çalışmaların yapılacağını kaydederek, bu konuda siyasi iradelerinin tam olduğunu, geriye kalan tek sıkıntının kaynak yaratma noktasında olduğunu açıkladı.

Atakan, sadece yolların değil, dere yataklarının kullanımından kaynaklanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve doğa kirliliğinin önlenmesiyle ilgili de bütünlüklü bir çalışma ortaya koymak gerektiğini anlattı.

Atakan, gerekirse tüm harcamaları kısıp bunların önlenmesi için kaynak yaratılacağını ifade etti.

Yolun Ankara’da açılan ihaleyle TC karayolları finansörlüğünde yapıldığını, yolu yapan mühendisin çağırılarak soruşturma yapıldığını açıklayan Atakan, görevi devralmasından kısa bir süre sonra yolun yapımına başlandığını ve süreç içerisinde Karayolları ekiplerinin TC karayolları ekipleriyle denetlemeleri yaptıklarını söyledi.

Raporun hazırlanmasının bile bir siyasi iradenin göstergesi olduğuna işaret eden Atakan, polis raporunun da netleşmesiyle birlikte gerekenin yapılacağını ifade etti.

İlk bulguların dışarıdan gelen etkenlerin daha etkili olduğunu gösterdiğini belirten Atakan, ülkedeki şu anda hiçbir altyapının bu kadar yağış miktarına uygun olmadığını anlattı.

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