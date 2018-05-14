Atakan: "Girne yolu birinci etabı kısa süre içinde tamamlanacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa-Girne ana yolu birinci etabının kısa süre içinde tamamlanacağını ve yolun trafiğe açılacağını söyledi.

Atakan, ikinci etabın başlamasıyla, çalışmaların diğer şeride taşınacağını ancak açılan yolda Girne’den çıkış için iki şerit verilmesiyle trafiğin daha rahat akmasının sağlanacağını ifade etti.

Bakan Atakan, yapılan çalışmayla drenaj altyapısının elden geçirildiğini, eğim sıkıntısının çözüldüğünü kaydederek, yolun uzun yıllar güvenle kullanılabileceğine vurgu yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülke gündemini sık sık meşgul eden konulardan olan yol yapım çalışmalarıyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

LEFKOŞA’YA AKILLI KAVŞAKLAR…

Atakan, Lefkoşa’ya yeni kavşaklar inşa edileceğini de anlattı. Atakan bunun Gönyeli’deki yem fabrikası önündeki çemberden Haspolat çemberine kadarki yolda tüm kavşakları kapsayan bütünlüklü bir proje olduğunu dile getirdi.

Kavşakların akıllı trafik sistemleriyle destekleneceğini kaydeden Atakan, ışıkta bekleyen araç sayısını tespit ederek buna göre geçiş önceliği verecek sistemin, trafik sıkışıklıklarını önlemede önemli rolü olacağını anlattı.

Tolga Atakan, bu projeyle ilgili kaynağın hazır olduğunu, hızlı hareket etmek adına parça parça ihaleye çıkılacağını dile getirdi.

DAĞ YOLUNA OLASI TÜNEL ÇALIŞMASI

Dağ Yolu olarak adlandırılan, Değirmenlik kavşağını Alagadi kavşağına bağlayan yolla ilgili projenin 2017’de ihale edildikten sonra bazı değişikliklere uğradığını anlatan Atakan, son aşamada tünelli ve tünelsiz iki projenin gündemde olduğunu, hangisinin yapılacağına fizibilite çalışması ardından karar verileceğini bildirdi.

Yonca kavşağından, Komando yazısının olduğu alana direkt geçiş, ardından mevcut yolun genişletilmesiyle Alagadi kavşağına bağlanmasının gündemdeki projelerden biri olduğunu belirten Atakan, Alagadi kavşağıyla zirve arasına bir tünel geçişi yapılmasının da göz önünde bulundurulan projelerden olduğunu kaydetti.

“TÜNELLER BAKIM VE İDAME GEREKTİRİR…”

Tünellerin inşa sonrası idame ve bakım gerektirdiğine işaret eden Atakan, acil müdahale konularının da göz önünde bulundurulması gerektiğini anlattı.

Atakan, hangi projenin yapılacağına karar verildiğinde kamuoyunun da konuyla ilgili aydınlatılacağına işaret etti.

ALAGADİ’YE KATLI KAVŞAK

Tünelli ya da tünelsiz şekilde olsun bu yol çalışması kapsamında Alagadi kavşağının katlı kavşak haline getirileceğini belirten Atakan, yolun bu kavşağa bağlanacağını anlattı.

TAŞ OCAKLARI SADECE TAŞ İŞLEYEN BİR MODELE GEÇEBİLİR

Tünel yapılması durumunda, yapılacak kazı sonucu ciddi miktarda taş çıkarılacağına işaret eden Atakan, bu taşın yeterli miktarda olması halinde taş ocaklarının sadece taş işleyen bir modele döndürülebileceğini dile getirdi.

KUZEY LEFKOŞA ÇEVRE YOLU…

Üzerinde çalışılan bir diğer yolun Kuzey Lefkoşa çevre yolu olduğunu belirten Atakan, ilk başta Alayköy’den başlaması planlanan yolun, Gönyeli bölgesindeki istimlak sorunları nedeniyle, Gönyeli çemberinden başlamasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Gönyeli çemberi ile Değirmenlik çemberi arasındaki güzergaha paralel bir yol yaratılacağını belirten Atakan, bu şekilde Girne’den gelip Gazimağusa’ya giden trafiğin rahatlatılacağını anlattı.

GÜZELYURT YOLU… BİR AY İÇİNDE AÇILACAK

Geçmiş dönemlerde yarım kalan projelerden olan Güzelyurt- Lefke bölünmüş çevre yolu projesi hakkında da bilgi veren Atakan, Güzelyurt girişiyle Doğancı arasındaki kısımda ortaya çıkan sorunların çözüldüğünü anlattı. Atakan, tahminen bir ay içinde yolun Güzelyurt- Doğancı arasındaki bölümünün trafiğe açılacağını dile getirdi.

Doğancı- Lefke arasındaki yolda bir noktada sıkıntı yaşandığını, bununla ilgi çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Atakan, bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinin de bu yolun acilen açılmasını istediğine vurgu yaptı.

“Bu yol çok önemli. Bu yolun sonunda Yeşilırmak kapısı var, Aplıç kapısının da açılması bekleniyor” diyen Atakan, bölgedeki üniversite de göz önüne alındığında yolun öneminin daha da iyi görülebileceğine işaret etti.

İSKELE-ÇAYIROVA YOLU…

İskele- Çayırova yolu olarak bilinen yolun, İskele Boğazı çıkışından Bafra Turizm Bölgesi’ne kadar olan bölümüyle ilgili sorunu çözme aşamasında olduklarını dile getiren Atakan, “Bu sorunu çözüp turizm sezonuna kadar yolun üst yapı işlerini bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Balalan’dan Yenierenköy’e giden yolun yüzde 96’sının bittiğini ancak yolun Yenierenköy girişinde bir kamulaştırma sorunu bulunduğunu kaydeden Atakan, bu sorunu çözmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Atakan, bu şekilde Girne’den Karpaz’a ulaşımın çok daha kolay hale geleceğine işaret etti.

KARPAZ’A GİDEN YOLLAR…

Karpaz bölgesindeki yollar için ihale aşamasına gelindiğini dile getiren Atakan, Kaleburnu Sipahi yolu, Lefkoşa Güzelyurt yolunun Mevlevi ayrımından Kalkanlı’ya giden yol, Ercan havalimanı yanından Türkmenköy’e uzanan yolda Paşaköy-Türkmenköy arasında kalan yol hakkında çalışmaları olduğunu dile getirdi. Tolga Atakan, İnönü-Vadili, Geçitkale-Yıldırım arasındaki yolların da ele alınacağını kaydetti.

DİPKARPAZ’DAN MANASTIR’A GİDEN YOL DA YAPILACAK

Atakan çalışmalar kapsamında Dipkarpaz çıkışından Apostolos Andreas Manastırı’na kadar olan yolun yapılmasının da gündemde olduğunu anlattı. Bakan Tolga Atakan, bununla ilgili projenin tamamlandığını, seçim yasakları biter bitmez ihaleye çıkılacağını sözlerine ekledi.