Atakan: "GSM Fiyatlarında vergi ve kâr paylarını gözden geçirmeliyiz"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT Haber Merkezi Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Atakan, kiralık araçların yeniden kırmızı plakaya dönmesini sağlayacak kararın bugün Bakanlar Kurulu’nda alınacağını açıkladı.GSM fiyatlarının ucuzlama anlamında yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Atakan, vergi düzenlemesi ve şirketlerin kar oranlarını görüşmek üzere önümüzdeki hafta 2 GSM şirketi ile bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Atakan, internet kalitesinin artırılması konusunda ise fiber optik altyapının daha işlevsel olması gerektiğini, GSM şirketleriyle yap-işlet-devret modelinin düşünülebileceğini kaydetti. Ercan Havalimanı’nın bazı sorunlar olmasına rağmen kamu/özel ortaklığı için güzel bir örnek teşkil ettiğini kaydeden Atakan, benzer uygulamaların limanlar

Atakan, “ Kimsesine anahtar teslim etmeyiz. Ama Girne ve Gazi Mağusa limanları günümüzün çağdaş koşullarında insanımıza hizmet vermiyor. Artık bazı kararlar almalıyız” diye konuştu.

“Nüfus oranına paralel T izinleri sayısı da artırılmalı mı? diye düşünerek bir çalışma başlattıklarını kaydeden Atakan, yol projelerinin bütçenin meclisten geçmesiyle hızlanacağını söyledi.

Atakan, “ Kesintisiz bir ana yol ne yazık yok. Şehirlerimizde ana arterlerde de sorunlar var. Biz tespitlerimizi yaptık. Önceden hazırlanan yol projeleri var. Bizim önceliğini değiştirdiğimiz bazı yol projeleri var. Türkiye yardım kalemi yanında, yerel gelirlerimizle yapabileceğimiz işler var. Ama bütçenin erken zaman geçmesi çok önemli. Bu konuda muhalefetin de gerekli yardımı göstereceğine inanıyoruz” dedi.