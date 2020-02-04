Atakan: “Her sıkıntıyı gidermek için tüm projelerimiz masadadır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, her sıkıntıyı gidermek için tüm projelerinin masada olduğunu belirterek, kaynak geldikçe bunları sırasıyla hayata geçireceklerini kaydetti.

Halkın Partisi’nden (HP) yapılan açıklamaya göre Bakan Atakan, konuk olduğu televizyon programında, yol projelerinde gelinen son durumu değerlendirdi.

“Çalışıp ürettiğimiz sürece moralimiz yüksek. Ekibimizle sorunlara çözüm bulmaya devam ediyoruz” ifadesini kullanan Bakan Atakan, kaynak fırsatlarını da hayata geçirmek için uğraşmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Atakan sözlerine şöyle devam etti:

“Her sıkıntıyı gidermeye yönelik tüm projelerimiz masadadır. Kaynak geldikçe bunları sırasıyla çözüme ulaştıracağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılacak bir yasal düzenlemeyle acil altyapı çalışmaları için Ulaştırma Bakanlığı’na verilecek kaynakla ilgili çalışmalar tamamlandı. Maliye Bakanlığı da 2019 bütçesinin kapanıp 2020 bütçesinin açılmasıyla birlikte bir miktar kaynak daha aktarılabileceğini belirtti.

Teknik boyutunu Maliye Bakanı’mızla birlikte çalışacağız. Alsancak yolundaki çalışmalar başladı ve önemli bir ivme kazanıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye verilecek bir miktar daha serbest bırakılacak, imza atıldı. O kaynaktan da belirli hak edişler düştükten sonra Ulaştırma Bakanlığı’na verilecek miktar 21 milyon TL. Bu miktarla Lefkoşa çevre yolunun kalan bölümünün hayata geçirilmesi, güney Mesarya’daki ana arterin sıkıntılarının giderilmesi, kuzey Mesarya’daki Geçitkale civarındaki sıkıntılar, Kozanköy’de yarım kalan işlerin bitirilmesi gibi işler tamamlanacak. İhale süreçlerine geçilecek. Ülkenin genel yol altyapısındaki ciddi sıkıntıları aşmış olarak bahara girmeyi planlıyoruz. Hükümet bu duruma öncelik vermiş durumda.”

“KENDİNE YETEN BİR ÜLKE EKONOMİSİ KKTC’NİN DE OLMAZSA OLMAZIDIR”

Bakan Tolga Atakan, kendine yeten bir ülke ekonomisinin her ülke gibi KKTC’nin de olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek, 2018’den bu yana ekonomik krizin yıkıcı etkilerinin yaşandığını, bir kaynağa ulaşabilme konusunda 2-3 aylık gecikmelerin birçok alanda adım atılamamasına neden olduğunu anlattı.

Atakan, “Bunları aşmak istiyorsak kendi ayakları üzerinde durabilen, yapacağı yatırımları da içine katacağı bütçe kalemlerini kendi içinde çözebilen bir yapıya dönüşmemiz gerekiyor. Bu hükümette de buna yönelik ciddi politika çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Önümüzde bir seçim var. Seçim dönemlerinde her ne kadar hükümet işleyişinde bir sıkıntı yaşanmıyor olsa da ister istemez algı seçime yöneldiği için bazı aksamaların yaşanması gayet doğal. Bize uzun bir seçimsiz bir dönem gerekiyor.” dedi.

“GÖRÜŞ AYRILIKLARININ OLMASI NORMAL, ÖNEMLİ OLAN ORTA YOL BULUP İLERLEMEK”

Erken seçim iddialarını da yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, şöyle konuştu:

“Görüş ayrılıklarının ve bu çerçevede fikir tartışmalarının olması çok normaldir. Her türlü evlilik ve arkadaşlıkta bile görüş ayrılığı yaşanır. Önemli olan orta yolu bulup ilerleyebilmektir. Şu anda böyle bir sorunumuz ya da bir erken seçim durumu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası durum değişirse buna bir şey diyemem. Ancak şunu sormak gerek; bir erken seçim olsa bu tabloyu çok mu değiştirecek? Meclis aritmetiğinin değişmesi dışında ne katacak? Bunun ekonomik sıkıntısını göğüsleyebilecek durumda mıyız? Ben öyle olmadığına inanıyorum. Bu bir ihtiyaç mı? Bir şeyleri gerçek anlamda değiştirecekse ihtiyaç olarak görülebilir ama ben bu yönde bir değişim öngörmüyorum. Yaşayıp göreceğiz.”

“VATANDAŞIN HAKKINI, KAMU YARARINI KİMSEYE EZDİRMEYİZ”

Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki son durumla ilgili soruya verdiği yanıtta, konunun kangren bir noktaya geldiğini, Ercan Havalimanı’nın özelleştirmesinin yapılmasından bugüne kadar Türkiye’de aralarında İstanbul Havalimanı’nın da olduğu 13 havalimanının bitirildiğine dikkat çekti,

Atakan şöyle devam etti:

“Bu bile ne kadar geri kaldığımızın göstergesidir. 2 yıllık görev süremde havalimanının bir an önce bitirilmesine konsantre oldum. Turizm için, ülkenin ulaşım altyapısı için, yükseköğrenim için, ekonomik hedeflere ulaşabilmemiz için bitirilmelidir. Bugün yıllık 4 milyonu geçiyor yolcu sayısı. Üstelik fiziki anlamda da ekonomik anlamda da miadını doldurmuş bir havalimanı üzerinden yapılıyor olmasına rağmen.

Ercan pistlerinde herhangi bir sorun yoktur. Ancak bina eski ve küçük. Üst üste yapılan frekansları kaldırabilecek bir kapasiteye sahip değil. 3 tane bagaj konveyörü var. 4-5 uçak aynı anda indiğinde ne pasaport kontrolü ne otopark yeterli oluyor. Fiyatları düşürebilmek için de yeni havalimanına acil ihtiyacımız var. Hükümetin ise bu konuda tavrı ve duruşu nettir. 2020 yılı içinde havalimanı bitirilmezse mevcut anlaşmayı feshedip yapıya el koyma opsiyonu da dahil tüm ihtimaller masadadır. Kimse KKTC’den daha üstün değildir. Vatandaşın hakkını, kamu yararını kimseye ezdirmeyiz.”