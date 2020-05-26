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SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Atakan, “İlk sefer KKTC’ye” iddialarıyla ilgili konuştu: “Tahliye uçuşları olacak, boş gelip dolu gidecekler”

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Atakan, “İlk sefer KKTC’ye” iddialarıyla ilgili konuştu: “Tahliye uçuşları olacak, boş gelip dolu gidecekler”
Atakan, “İlk sefer KKTC’ye” iddialarıyla ilgili konuştu: “Tahliye uçuşları olacak, boş gelip dolu gidecekler”

Pek çok internet gazetesinde bugün “Türkiye’den ilk uçuşlar KKTC’ye” başlıklı haberler yayınlanarak, 1 Haziran’dan itibaren tarifeli uçuşların başlayacağı iddia edildi.

Bakan Atakan, söz konusu uçuşların tahliye uçuşu olacağını, uçakların boş gelip; dolu döneceğini ifade etti.

Atakan, THY’nin dış hat seferlerine 10 Haziran’a kadar başlayamayacağını açıkladığını anımsatarak, gerçekleşecek tahliye uçuşlarından söz etti.

Atakan, 1 Haziran’da gerçekleşecek söz konusu uçuşların terhis olan TSK askerlerini taşıyacağını ifade etti.

Öte yandan 3 Haziran’da ise Pakistan uyruklu kişilerin tahliyesi için 1 uçağın geleceğini ifade eden Atakan, Türkmenistan uyruklu kişiler için de 1 uçağın gelmesinin planlandığını fakat henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

İngiltere’den gelecek olan KKTC vatandaşları için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Atakan, “4 ya da 5 Haziran için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

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