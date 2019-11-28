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Atakan: Jeneratör alımı konusunda hükümetin bir geri adımı yok

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Jeneratör alımı konusunda hükümetin bir geri adımı olmadığını açıkladı.
Atakan: Jeneratör alımı konusunda hükümetin bir geri adımı yok

El-Sen’in grevini değerlendiren Atakan, ilgili Bakan yurtdışındayken, herhangi bir müzakere veya uzlaşı yapmanın mümkün olmadığı bir zamanda, sendikanın bildirim yapmadan grev kararı almasını doğru bulmadığını söyledi.

Atakan, Sivil Havacılık Dairesi’nin kontrolündeki Ercan kulesi ve smart bina gibi son derece önemli noktalara saat 05:45 itibariyle arıza nedeniyle elektrik verilemediğini söyledi. Hava trafiği anlamında ciddi olan bu noktada radarlardan seyrüsefer cihazlarına kadar her türlü cihazın yer aldığını ifade eden Atakan, hastaneler ve trafik ışıklarında da ciddi problem yaşandığını belirtti. Başbakan Ersin Tatar ve ilgili bakanın yurtdışında olduğunu, Meclis’te de bütçe görüşmelerinin yapıldığını anımsatan Atakan, gerekli istişarelerin ardından saat 15.00 sıralarında acil toplantı yapıldığını ve elzem hizmetlerin verilmesi noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 60 gün yasaklama kararı alındığını söyledi.

Jeneratör alımına ve yatırıma ilişkin hükümetin herhangi bir olumsuz yaklaşımı olmadığının dile getiren Bakan Atakan, ilgili Bakan yurtdışındayken, herhangi bir müzakere veya uzlaşı yapamayacağı bir zamanda, sendikanın bir bildirim yapmadan grev kararı almasını doğru bulmadığını ifade etti.

 Atakan, “Elektrik kurumuna yatırım yapılması konusunda hükümetin bir geri adımı veya yapmayacağı yönünde bir deklarasyonu yok. Yatırımın şekli konusunda karar mekanizmasının hükümet edende olması gerektiğini düşünüyorum” dedi. KKTC’nin enerji üretimi konusunda dışa ve bazı şirketlere bağımlı olmaması noktasında hükümetin bir fikir birliği içinde olduğunu da sözlerine ekleyen Atakan, bugün ihaleye çıkılması halinde bile jeneratörlerin adaya gelmesinin en erken 2020’nin ikinci çeyreğinde olabileceğinin de altını çizdi.

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