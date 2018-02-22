Atakan, Kamu-Sen ile görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( Kamu- Sen ) Başkanı Metin Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ziyarette yaptığı konuşmada, Atakan’a yeni görevinde başarılar dilemek ve dairelerin sorunlarının çözümüne katkı koymaya hazır olduklarını belirtmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Atan, yetkili sendikalardan biri olarak gerekli noktalarda diyaloga açık olduklarını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkedeki birçok sorunu daha önceden bilen bir birey olarak, ortak yolun bulunamadığı bazı problemlerin farkında olduğunu, görev süresi boyunca diyalogu sürdürerek ve ortak fikirleri belirleyerek hareket edeceğini kaydetti.

Atakan, sendikayla her türlü işbirliği ve görüş alışverişine hazır olduğunu, ifade etti.