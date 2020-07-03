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Atakan: “Karı-koca arasında bile sorunlar var”

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Atakan: “Karı-koca arasında bile sorunlar var”
Atakan: “Karı-koca arasında bile sorunlar var”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Sürecin başından beri genel bir dünyayı gözlemleyelim ve ülkemizi gözlemleyelim” diyerek, bu süreçte tek bir karar alan ve aldığı tek bir kararla süreci yöneten, kararlarını değiştirmeyen ülke olmadığının altını çizdi.

Bakan Atakan, "Özel uçuşlarda son günlerde artış gösterdi, Ambulans uçak dışında kalan özel uçuşlar durduruldu" açıklamasını yaptı.

Genç TV’de yayınlanan, Bugüne Dair programa konuk olan Atakan, ülkemizde güvene dayalı bir sistem olduğuna işaret ederek, “Fakat birinci günden güvene dayalı sistemin uymadığını görüyoruz” dedi.

“650 ODALI TESİSİMİZ OLSA SİRKÜLASYONU DAHA RAHAT YAPABİLİRİZ”

Mutlaka sıkıntılar olduğundan, şu anda 2 çeşit karantina uygulaması olduğundan söz eden Bakan Atakan, “14 gün karantina ve PCR sonuçları çıkana kadar tutulacak karantina merkezleri var. Merkez anlamında ne kadar fazla yayılırsanız, o kadar işler zorlaşır. 650 odalı tesisimiz olsa sirkülasyonu daha rahat yapabiliriz” şeklinde konuştu.

“JET İZNİ BAKANLAR KURULU’NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE VERİLDİ”

Sosyal medyadan yazılan her şeye cevap vermek için ayrı bir bakanlık kurulmak gerektiğine dikkat çekerek, sosyal medyadan yazılan her şeye yanıt vermek gibi bir durumun olmadığının altını çizen Atakan, “Ulaştırma Bakanlığı gelen uçuş taleplerine uçuş izni verir, kendi kuralları içerisinde izin verme yetkisi vardır, ancak Jet konusu içerisinde, kapalı olduğumuz dönemde izinler Bakanlar Kurulu’nun bilgisi dahilinde verildi” dedi.

“KARI-KOCA ARASINDA BİLE SORUNLAR VAR”

Jet meselesinde, kendilerine ulaşan amaçlar ile ortaya çıkan amaçların birbiri ile örtüşmediğini dile getiren Tolga Atakan, “Siyasette hiçbir zaman sular durulmuyor, ama yürütmekte olduğumuz bir süreç var. Dolayısıyla çarkların dönmeye başlamasıyla beraber farklı bir sürece girdik. Sorunlar var, mutlaka oluyor, karı-koca arasında bile sorunlar var, ama yürütmek ile sorumlu olduğumuz bir süreç var” ifadelerini kullandı.

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