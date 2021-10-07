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Atakan: Karşımızda dağıttıkları ödül kartları gibi boş bir hükümet var

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Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan “Zarfı Boş, Kendi Boş Azınlık Hükümetinin Alamet-i Farıkası” ile ilgili güncel konuşma yaptı. 
Atakan: Karşımızda dağıttıkları ödül kartları gibi boş bir hükümet var

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan “Zarfı Boş, Kendi Boş Azınlık Hükümetinin Alamet-i Farıkası” ile ilgili güncel konuşma yaptı. 


 “İlk defa bu hükümet döneminde nisap sorunu nisap rezaletine dönüştü” diyen Atakan, “İlginç bir yaz geçirdik. Parçalı azınlık hükümeti daha da parçalandı. Bol kavga, bol skandal ve bol hamaset…” şeklinde konuştu.


Tolga Atakan,  Bakanlar Kurulu toplantılarının da bu dönemde ilginç bir hal aldığını ifade ederek, aynı gün ve aynı saatlerde paralel Bakanlar Kurulu toplantıları yapıldığını savundu.


Kıb-Tek’in başlı başına kara komediye döndüğünü belirten Atakan, zam, asgari ücretin belirlenmesi, yüz yüze eğitimin başlaması, sağlık gibi alanlardaki uygulamaları eleştirerek, Başbakanın olanlar karşısında sadece üzüldüğünü ve endişe ettiğini söyledi. 


İç borç kapasının artık kapandığını belirten Atakan, Maliyenin elzem ödenekleri aktarmada sorun yaşadığını, kanser hastalarının ilaçlarının dahi alınamadığını söyleyerek, “Bakanlar topu Maliye Bakanı’na atıyor ama kurultay hesaplarıyla istihdam istemekten de geri kalmıyor” dedi.


Hükümeti “iş bilmezlikle” de suçlayan Tolga Atakan, bayındırlık ve ulaştırma alanında hayata geçirilemeyen projelerin bunlara sadece küçük bir örnek olduğunu ifade etti. 


“Karşımızda dağıttıkları ödül kartları gibi boş bir hükümet var” diyen Atakan, “Bu topluma telafisi mümkün olmayan zararlar veriyorsunuz. Attığınız her adım, eşit egemen devlete, yüceltmek için çalıştığınız KKTC’ye ters. Söylemlerinizin ve eylemlerinizin örtüşmediği gün gibi ortada. Sizlere ayrılan sürenin sonuna geldik” dedi. 

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