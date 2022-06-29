Atakan: Kelimeler yetersiz

Tolga Atakan, hükümetin "vergi erteleme" kararnamesi çıkarılması ile "iç borçlanma ihalesi" duyurusunun aynı gün yayımlanmasını yaşananların özeti olarak niteledi.
Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:
Bir özel şirkete yönelik "vergi erteleme" kararnamesi çıkarılması ile "iç borçlanma ihalesi" duyurusunun aynı gün yayımlanması anomalisi yaşadıklarımızın hatta yaşayacaklarımızın özetidir. Kelimeler yetersiz ! İnanılır gibi değil..
Hükümetimizin vergi ihtiyacı yok ise bizler de vermeyelim !!
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