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Atakan: Kelimeler yetersiz

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Eski Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bakanlar Kurulu'nun Taşyapı'nın ithal edeceği malların vergilerini 30 Kasım'a kadar ertelemesini sosyal medyadan şirket ismi vermeden eleştirdi
Atakan: Kelimeler yetersiz

Tolga Atakan, hükümetin "vergi erteleme" kararnamesi çıkarılması ile "iç borçlanma ihalesi" duyurusunun aynı gün yayımlanmasını yaşananların özeti olarak niteledi.

Tolga Atakan'ın paylaşımı şöyle:

Bir özel şirkete yönelik "vergi erteleme" kararnamesi çıkarılması ile "iç borçlanma ihalesi" duyurusunun aynı gün yayımlanması anomalisi yaşadıklarımızın hatta yaşayacaklarımızın özetidir. Kelimeler yetersiz ! İnanılır gibi değil..

Hükümetimizin vergi ihtiyacı yok ise bizler de vermeyelim !!

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