Atakan: Makam, koltuk uğruna ısrar edilen bu yaklaşım geneli hayra değil efendiler.. !!

HP Milletvekili Tolga Atakan açıklama yaptı....

İşte açıklama;

Anayasa, demokratik teammüller, geçmiş uygulamalar, hukuk.. Aslında bunların tamamı bugün hükümet edenler açısından gereksiz, varlığı bir amaca hizmet etmeyen olgular.. Makam, koltuk uğruna ısrar edilen bu yaklaşım geneli hayra değil efendiler.. !!