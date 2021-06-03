Atakan Meclis'te “Sherwood Ormanından esen azınlık rüzgarları” anlattı

HP Milletvekili Tolga Atakan ise, “Sherwood Ormanından esen azınlık rüzgarları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, Sherwood ormanının İngiltere’de bulunduğunu ve bir hayal kahramanı olan Robin Hood’un yaşadığı yer olduğunu ifade ederek, hükümeti de bu hayal dünyasına benzetti.

Son 6 ayda kabinenin halka hiçbir şey veremediğini, verme gailesinde de olmadığını savunan Atakan, hükümetin somut icraatı bulunmadığını, kaç kişinin işsiz kaldığının bilinmediğini, vatandaşların borç yükünün arttığını, kaç işletmenin kapandığının bilinmediğini ileri sürdü.

“Market sepet dolum rakamlarından ve ülke gerçeklerinden hükümet yetkilerinin haberi olmadığını” belirten Atakan, atıl durumda kalan konutlar konusunda da önerilerde bulundu.

Atıl ekonomik değerleri başka ülkelerin nasıl değerlendirildiğinin araştırılarak bunlardan örnekler alınması gerektiğini ifade eden Atakan, bilişim teknolojilerinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin koltuklarda kalabilmek adına yapılabileceklerin hepsini yaptığını savunan Atakan, Başbakan Ersan Saner’in bugün sorulan net soruların hiçbirine cevap vermediği gibi, tüm soruları cevaplamış gibi rahat hareket ettiğini ileri sürerek bunu eleştirdi.

Meclis genel kurulu güncel konuşmalar ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 10 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da birleştirilmiş oturum şeklinde gerçekleştirilecek.