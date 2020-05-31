Atakan, o yolla ilgili konuştu: “Pandemi süreci nedeniyle süreç ister istemez durdu”

“Çökme tehlikesiyle karşı karşıya” olduğu söylenen yolun, 5 ay sonra yeniden gündeme gelmesinin ardından açıklamada bulunan Ulaştırma Bakanı Atakan, “Pandemi süreci nedeniyle süreç ister istemez durdu” dedi, “çökme yaşanmaması için Ocak ayında takviye dolgu yapılmış, tedbirler alınmıştı” açıklamasında bulundu.

İskele Belediye Meclisi üyesi Çağan Coşkuner, belediyenin resmi sosyal medya hesabından yaklaşık 5 ay önce paylaşılan yolla ilgili gönderiyi ve gönderinin altına Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın yaptığı “ivedilikle tamir yapılacak” yorumunu, kişisel sosyal medya hesabından “Yaklaşık 5 aydır bu şekilde... İlla bir kaza olması, birinin ölmesi mi gerek!” notuyla paylaştı ve yeniden gündeme getirdi.

Çağan Coşkuner’in bu paylaşımına, Ulaştırma Bakanı Atakan’dan, yorum geldi.

Atakan, söz konusu yolla ilgili projenin yapıldığını, bloke talebinin iletildiğini, bloke gelir gelmez de MİK’e sevk edildiğini belirterek, “Mart ayı içinde ihalesi bağlanacaktı lakin pandemi süreci nedeni ile hayatımızın tamamı bloke olduğu gibi bu süreç de ister istemez durdu” ifadelerini kullandı.

Atakan, “Hayatın normalleşmesine müteakip süreç süratlenecek. Unutulmuş değil. Ayrıca çökme yaşanmaması için Ocak ayında takviye dolgu yapılmış, tedbirler alınmıştı” açıklamasında bulundu.

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İskele Belediye Meclis üyesi Çağan Coşkuner 5 aydır tamir edilmeyen yol için soysal medya hesabından uyarıda bulundu.

Coşkuner diğer Belediye Meclis üyelerini de etiketleyerek "Yaklaşık 5 aydır bu şekilde...

İlla bir kaza olması, birinin ölmesi mi gerek!!!" dedi.

İskele Belediye Meclis üyesi Coşkuner 5 ay önce Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı da yayınladı.

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