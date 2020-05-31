  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Atakan, o yolla ilgili konuştu: “Pandemi süreci nedeniyle süreç ister istemez durdu”

» »
Atakan, o yolla ilgili konuştu: “Pandemi süreci nedeniyle süreç ister istemez durdu”
Atakan, o yolla ilgili konuştu: “Pandemi süreci nedeniyle süreç ister istemez durdu”

“Çökme tehlikesiyle karşı karşıya” olduğu söylenen yolun, 5 ay sonra yeniden gündeme gelmesinin ardından açıklamada bulunan Ulaştırma Bakanı Atakan, “Pandemi süreci nedeniyle süreç ister istemez durdu” dedi, “çökme yaşanmaması için Ocak ayında takviye dolgu yapılmış, tedbirler alınmıştı” açıklamasında bulundu.

İskele Belediye Meclisi üyesi Çağan Coşkuner, belediyenin resmi sosyal medya hesabından yaklaşık 5 ay önce paylaşılan yolla ilgili gönderiyi ve gönderinin altına Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın yaptığı “ivedilikle tamir yapılacak” yorumunu, kişisel sosyal medya hesabından “Yaklaşık 5 aydır bu şekilde... İlla bir kaza olması, birinin ölmesi mi gerek!” notuyla paylaştı ve yeniden gündeme getirdi.

Çağan Coşkuner’in bu paylaşımına, Ulaştırma Bakanı Atakan’dan, yorum geldi.

Atakan, söz konusu yolla ilgili projenin yapıldığını, bloke talebinin iletildiğini, bloke gelir gelmez de MİK’e sevk edildiğini belirterek, “Mart ayı içinde ihalesi bağlanacaktı lakin pandemi süreci nedeni ile hayatımızın tamamı bloke olduğu gibi bu süreç de ister istemez durdu” ifadelerini kullandı.

Atakan, “Hayatın normalleşmesine müteakip süreç süratlenecek. Unutulmuş değil. Ayrıca çökme yaşanmaması için Ocak ayında takviye dolgu yapılmış, tedbirler alınmıştı” açıklamasında bulundu.

İlgili HABER:

102490.jpg

İskele Belediye Meclis üyesi Çağan Coşkuner 5 aydır tamir edilmeyen yol için soysal medya hesabından uyarıda bulundu.

Coşkuner diğer Belediye Meclis üyelerini de etiketleyerek "Yaklaşık 5 aydır bu şekilde...
İlla bir kaza olması, birinin ölmesi mi gerek!!!" dedi.

İskele Belediye Meclis üyesi Coşkuner 5 ay önce Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı da yayınladı.

TIKLA OKU: İskele Boğaz yolu halen tamir edilmedi..."Birilerinin ölmesi mi bekleniyor?"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ de yurtlar karantina süresince ücretsiz!30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:43
  • Çalışanlarını kapı önüne koyan MERİT Sağlık Çalışanlarından para kazanma derdinde30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:58
  • Tatar: Karamsar olmamalıyız30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:36
  • Kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye girişlerde tek bir standart uygulanmalı30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:15
  • YDÜ yurtlarını ücretsiz açtı! 14 gün karantina YDÜ yurtlarında ücretsiz olacak! #KıbrısRezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:42
  • Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda öğrenci gelişleri ile ilgili kararın Haziran ayı için olduğuna dikkat çekti #Kıbrısrezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30
  • Karantina nelere kadir? “Kan döktük” histerisi yeniden hortladı #Kıbrısrezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:19
  • Kıbrıs Sosyalist Partisi Güneyde çalışan emekçiler örgütünün haklı taleplerinin yanındadır30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:17
  • TDP MYK: “Anlaşma Yeniden Yapılanmayı Değil, Mevcut Sistemin Devamını Öngörüyor”30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12
  • KITSAB, sektör için hükümetten destek talep etti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti